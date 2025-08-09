美對台關稅疊加震撼彈 工商界提4大訴求

美國對台課徵「百分之廿+Ｎ」對等關稅，產業界譁然，全國總工會認為這將衝擊工具機、機械、資通訊、扣件、腳踏車、紡織成衣等傳統產業，農漁業也難倖免，傳產只占出口二成，卻養活全台八成勞工，政府若無立即對策，短期將發生產業外移與大規模失業潮。

全總提出三大訴求，要求政府持續與美協商降稅，對受影響產業勞工提供補助與轉型支持，放寬勞保、健保資格限制，簡化失業及無薪假補貼申請程序，也要穩定匯率，減輕出口成本與金融匯損壓力。

全總指出，多處工業區出現廠房求售潮，部分模具與製造業產能已轉移至越南，汽車電子、橡膠、螺絲等出口訂單下滑，有企業甚至計畫裁減中高齡員工。

工商協進會也提出四大訴求，要求政府及早整合並釐清關鍵資訊，包括召開說明會，清楚解釋疊加關稅計算方式，針對不同產業提供具體稅率範例。另要公布完整清單，彙整並揭示受影響產業別與產品項目，讓企業及時評估衝擊並啟動應對方案；建立單一且高效率的官方諮詢管道等。

台灣工具機暨零組件工業同業公會昨天聲明，與日本、南韓等競爭對手的輸美關稅相比較，台灣的關稅稅率仍偏高，盼政府盡速以外交途徑與美方協商。

台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說，以輸美工具機為例，日、韓有自由貿易協定，原本是零關稅，對等關稅百分之十五，台灣暫時性對等關稅為百分之廿，加上工具機原有稅率百分之四點五，我國稅率比日、韓多出近十個百分點，競爭力處於劣勢。

彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈表示，對等關稅須疊加原有稅率，應與其他國家標準一致，台幣匯率也不能持續升值，政府必須持續與美談判再調降關稅，否則二個月後，各項問題會逐漸浮現。

「有業者的訂單縮減最高七成」，林口工業區廠商協進會理事長葉家君表示，川普上任後，工具機、機械加工模組業者的訂單受到很嚴重的萎縮，這波對產業來說很傷。

雲林科技工業區廠商協進會前理事長陳麒升說，台灣本來有「台積電」這張好牌，太早丟出去了，這波重擊傷筋動骨，恐比金融海嘯影響更大。

商品推薦