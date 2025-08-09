冷眼集／關稅談判一路黑箱 綠還在檢討人民

美國對台關稅採取疊加稅率，引發各界震撼，賴清德政府四個月的談判已是黑箱重重，結果疊加稅率爭議一出，上至行政院下至民進黨民代全都忙著在檢討人民，日本將關稅談成天花板，我方卻談成樓地板，教國人情何以堪。

行政院及民進黨立委吳思瑤等人口徑一致，不斷宣稱行政院長卓榮泰等人今年四月四日說明記者會時，就「非常清楚」揭示美國祭出關稅，就是在原有稅率外加新談判稅率。

但回顧這場記者會，是川普宣布祭出對我關稅百分之卅二的翌日，卓內閣神隱一日才出面說明，歷時逾一個半小時，卻花大半時間在背景說明，對於未來如何與美方交涉、談判目標等，都讓人霧煞煞，更別提曾強調「疊加」稅率對產業的衝擊。

結果談了四個月，美國揭牌對台關稅百分之廿，賴總統大張旗鼓開記者會，面對外界質疑談了什麼、付出多少代價等，卻都以「暫時性關稅」、「有簽保密協定」等帶過。除了關稅數字變化，進度都與四個月前政院記者會一樣，產業依舊人心惶惶、人民依舊無所適從。

更重要的是，當時賴總統根本沒提百分之廿是「疊加稅率」，直到日方傳出百分之十五疊加稅率後，在在野黨立委及媒體的追問下，行政院經貿辦前晚才被動證實四月就已說明是疊加稅率，還說業界都已知算法。面對民眾黨主席黃國昌質疑「沒有最黑箱，只有更黑箱」，吳思瑤還反過頭來檢討黃國昌不做功課、不專業。

但業界若如賴政府所說的早知道，又怎會得知疊加後炸鍋，憂心短期將發生產業外移與大規模失業潮？執政黨難道也是在檢討人民不做功課，而不是政府沒有做好溝通？且不就更證明這四個月的談判，賴政府不僅全盤接收美方要求，而且還節節敗退？

相較南韓在關稅談判過程，對內不但舉行公聽會，向專家、產業界說明與美國協商的進程與內容，廣徵意見及經濟可行性分析成果，也適時向人民說明，對外，韓代表團更是追到蘇格蘭與美談判。反觀賴政府卻是一路黑箱，對外不能爭取更低的關稅，對內卻是忙著跟人民爭執何時就得知是疊加關稅。這一局，人民會站在吳思瑤，還是黃國昌這邊？

