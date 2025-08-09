美國關稅要疊加 蔣萬安反罷免批：政府沒有人有臉出來面對？

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台北市長蔣萬安（左）今晚為中二選區藍委顏寬恒（右）反罷免晚會站台助講。記者趙容萱／攝影
第二波立委罷免8月23日投票，台北市長蔣萬安今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台時說，對於我對美關稅疊加上去，「這個政府沒有人有臉出來面對這個結果」，還教訓老百姓「我早就告訴你這是要疊加上去」，這個政府站在人民對立面，徹底失職失能。

「挺寬恒、反惡罷」守護民主龍井區團結晚會今晚在龍井天波府前廣場登場，包括國民黨立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、立委謝龍介、羅智強、柯志恩、張啟楷、吳宗憲、市議員林孟令，民眾黨前立委蔡壁如，以及網紅歷史哥等人站台。

蔣萬安說，美國對我關稅接下來可能會有無薪假、關廠，甚至要面臨產業外移、資金外流危機。過去民進黨說，有政府會做事，現在看來，是有政府不會做事，甚至這個政府不做正事，他們沒有辦法為我們爭取到更好的關稅，還把所有心力，用在大罷免，這非常沒有道理。

蔣萬安指出，政府讓台灣內耗，內鬥、彼此撕裂對立，反觀其他國家都是總統、總理或是負責談判的部長、首長出來面對民眾，清楚說明關稅談判的結果，台灣竟然是經貿談判辦公室在周五晚上，選擇性的對媒體釋出談判訊息，告訴大家20%關稅是要疊加上去的，「這個政府沒有人有臉出來面對這個結果」。

蔣萬安認為，今天外界質疑，對美20%關稅還是要疊加上去，這只是樓地板，不是天花板，結果政府不是跟美國積極爭取不要疊加上去，而是教訓老百姓「我早就告訴你這是要疊加上去」，這個政府站在人民對立面，徹底失職失能，所以我們絕對不同意民進黨繼續惡搞、繼續大罷免，就要勇敢投下不同意罷免票。

