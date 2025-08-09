美對台關稅到底是不是疊加 傅崐萁喊話賴清德：立刻說清楚

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨立院黨團總召傅崐萁今呼籲，賴清德總統、行政院長卓榮泰必須立即召開記者會，說清楚台灣到底是疊加關稅還是天花板關稅，並立刻派員赴華盛頓確認與爭取天花板待遇，同時將交易條件與談判過程向國會與全民公開。

傅崐萁表示，台灣的出口商今天面臨的是一場「雙重夾擊」，高關稅與新台幣升值。自4月以來，台幣兌美元已經升值約10%，若以美元報價，廠商實收台幣立刻少一成；若以台幣報價，美國客戶看到的價格更高。這樣的情況下，任何額外的關稅壓力，都是直接削掉我方的競爭力。

傅崐萁認為，更嚴重的是，我方的主要競爭對手日本、韓國與歐盟—早就用自由貿易協定（FTA）將美國基礎稅率降到零，即使美方對它們課15%的「對等關稅」，總稅負仍維持在15%。反觀台灣，沒有FTA，只能依WTO最惠國稅率（MFN）加上暫定20%的對等關稅，出口美國的總稅率動輒26%到 29%，比對手高出10到14個百分點，等於在國際市場起跑時，被迫落後十幾公尺。

傅崐萁表示，在這種情況下，「疊加關稅」還是「天花板關稅」的差別，就成了生死攸關的問題。疊加制為「總稅率 = 4.7%（MFN）+ 20% = 24.7%（經濟部現行示例）」；「天花板制：總稅率 = max（現行稅率,15%) →15%」（日本談判結果）。兩者相差9.7個百分點，對毛利、接單與美國終端售價的影響巨大。

傅崐萁說，反觀日本早就行動了。政府第一時間派人飛往華盛頓，直接要求美方澄清，確認15% 是天花板稅率，並拿到美國的調整與道歉。台灣呢？到現在，行政院與經貿談判辦公室仍未明確告訴全民答案，只是讓企業在說明會上看到「疊加」的計算示例，卻沒有交代談判進度與交換條件。

傅崐萁也說，我方投資美國多少？開放了哪些市場？換回來的利益是什麼？尤其在台積電已將對美投資擴大到1650億美元、創下美國史上最大外資投資案的此刻，我們更有權知道—這麼大的付出，究竟能不能換來公平的貿易條件？紐約時報報導指出，台灣的 20% 暫時性關稅讓產業處於劣勢。經濟部舉辦的「美國對等關稅線上說明會」吸引超過3000家企業報名，顯示業界對此事的焦慮與急迫。

傅崐萁呼籲，賴清德總統、行政院長卓榮泰必須立即召開記者會，說清楚台灣到底是疊加關稅還是天花板關稅，並立刻派員赴華盛頓確認與爭取天花板待遇，同時將交易條件與談判過程向國會與全民公開。

傅崐萁說，持續談判但資訊透明，我方可採與日、韓、歐同等之標準作法為底線，任何以投資換關稅的「交易條件」，應先讓國會掌握、接受監督，避免社會對成本、效益產生疑慮。

