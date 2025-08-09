美國對等關稅從20%疊加 江啟臣籲：政府盡速公布談判結果
針對經濟部指出台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，立法院副院長江啟臣說，關稅不是單獨一個數字，而是產業背後將要面臨的困境。
江啟臣表示，經濟部的公告證實了他之前的提醒，20%的暫時性對等關稅的「不確定性」，才是對產業界最大的隱形殺手。
他呼籲政府盡速公布現在有哪些國家是不用「+N%」這種疊加關稅計算方式？更重要的是，這些國家是怎麼做到的？因為唯有這樣才有利我們國內業者提早布局。
江啟臣說，「我必須再強調一次，業者不是怕壞消息，而是怕今天說一套、明天又變一套，這樣誰敢接單、投資、擴產？甚至接單等於找死，不接單就等死。」
江啟臣為產業界發聲，提醒政府台灣製造業的競爭對手日本、南韓，因為跟美國有FTA（自由貿易協定）或雙邊貿易協定，所以很多產品幾乎本來就是零關稅，自然也沒有+N%問題。
他強調，台灣並沒有類似協定，先天已經不良，後天又失常，結果就是台灣的產品在市場競爭中天然處於劣勢；政府更不能讓業者們赤手空拳面對這波關稅危機，應立即從談判策略、金融支持、租稅措施、多元拓銷、產業升級到人力培育，全方位協助產業因應，再等真的會太遲。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言