美國對等關稅從20%疊加 江啟臣籲：政府盡速公布談判結果

針對經濟部指出台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，立法院副院長江啟臣說，關稅不是單獨一個數字，而是產業背後將要面臨的困境。

江啟臣表示，經濟部的公告證實了他之前的提醒，20%的暫時性對等關稅的「不確定性」，才是對產業界最大的隱形殺手。

他呼籲政府盡速公布現在有哪些國家是不用「+N%」這種疊加關稅計算方式？更重要的是，這些國家是怎麼做到的？因為唯有這樣才有利我們國內業者提早布局。

江啟臣說，「我必須再強調一次，業者不是怕壞消息，而是怕今天說一套、明天又變一套，這樣誰敢接單、投資、擴產？甚至接單等於找死，不接單就等死。」

江啟臣為產業界發聲，提醒政府台灣製造業的競爭對手日本、南韓，因為跟美國有FTA（自由貿易協定）或雙邊貿易協定，所以很多產品幾乎本來就是零關稅，自然也沒有+N%問題。

他強調，台灣並沒有類似協定，先天已經不良，後天又失常，結果就是台灣的產品在市場競爭中天然處於劣勢；政府更不能讓業者們赤手空拳面對這波關稅危機，應立即從談判策略、金融支持、租稅措施、多元拓銷、產業升級到人力培育，全方位協助產業因應，再等真的會太遲。

商品推薦