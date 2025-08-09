疊加關稅衝擊 前國安會副秘書長籲比照日本：立刻派員前往華府

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國安會前副秘書長楊永明今日表示，行政院副院長和經貿談判辦公室應該立即派員前往華盛頓，確認到底關稅是多少。

楊永明說，「疊加關稅」還是「天花板關稅」？交易條件是什麼？就算是「暫時性關稅」，但究竟內容是什麼（廠商與人民都想知道）？

楊永明表示，日本面對「疊加關稅」是立即前往華盛頓要求澄清，結果確認15%是「天花板關稅」，路透社和英國金融時報指出，因為美國川普政府內部協調出問題，財政部、商務部、談判代表署之間各行其是出狀況，但日本政府說美國已經調整並道歉。

楊永明指出，請問台灣呢？行政院副院長和經貿談判辦公室應該立即召開記者會，說明為何是「疊加關稅」，並說明「交易條件」是什麼？投資多少？市場開放多少？我方的因應作為是什麼？

楊永明呼籲，行政院副院長和經貿談判辦公室也應該立即派員前往華盛頓，確認到底關稅是多少？因為從越南開始，川普政府談判以及川普公布關稅時，各國的理解都是「天花板關稅」，哪有還向上累加的，四月份公布的內容就是一種恐嚇，要求各國與美國談判，否則就會在原有稅率之上再加對等關稅。

楊永明認為，賴清德政府與民進黨立委真的要展現能力，不要美國說什麼就要吞下去，反而指責人民與民意代表不用功；賴政府要站在台灣產業與廠商的立場，維護台灣利益，且不要再黑洞作業，清楚告知我們的交易條件是什麼？這些都是台灣社會最在意的事情。

楊永明也提到，紐約時報今天的報導指出台灣的20%關稅，讓台灣產業處於不利處境，因為台灣的出口製造商正面臨比鄰國更高的美國關稅，並受到貨幣升值的壓力。報導中說：「本周，台灣國際貿易機構（經濟部分國際貿易署『美國對等關稅線上說明會』）舉辦了一場面向企業主的諮詢會，讓企業主就關稅問題向華盛頓的一位律師提問，超過3000人報名。」可見台灣產業界目前真的是很想知道政府談判的進度與確認內容。

