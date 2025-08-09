台廠凍未條…台美疊加關稅重擊傳產 紐時點出台灣陷入三大困境

台灣輸美產品目前被美國加課20%對等關稅，貿易談判還沒能達成協議，又面臨政治不確定性，紐約時報報導了台灣現在陷入困境。

紐時指出，8月7日開始生效的對等關稅，加劇了台灣總統賴清德所面臨的政治與經濟壓力。目前看來，台積電砸巨資到美國投資，公司產品或能豁免美國總統川普準備要對半導體課徵的100%關稅，但仍不足以幫助台北與華府談出貿易協議，保護台灣整體經濟，減輕川普懲罰性關稅的衝擊。

除了川普關稅，台幣今年對美元大幅升值，以台灣高度依賴出口的經濟，又是一大難關。

政治方面，賴清德面對反對黨立法委員愈來愈升高的對抗，足以有效阻撓他想推動的政策。

台灣自4月以來，首席貿易談判代表、行政院副院長鄭麗君，與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，已四度赴華府與美方磋商降低台灣的稅率，仍未能達成協議。然而，鄰近的日本與南韓已談成比台灣更低的稅率，紐時說，台灣產品輸美的競爭力，進一步削弱。

對於20%對等關稅，賴清德形容是暫時的，並指出雙方談判還沒有結束。他在1日的記者會上說：「美國對台灣的經濟與貿易發展至關重要，因此台灣正積極與美方協商，希望能平衡貿易赤字，創造互利互補的成果。」

台灣經濟仰賴出口，美國是最大買家。做為全球半導體供應鏈的關鍵節點，台灣的主要出口產品是電腦晶片及其相關電子元件。但是，台灣同時也是金屬工具、不鏽鋼板的重要出口國，並且是全球第三大金屬扣件供應國，像是如螺絲、螺栓，產品大部分亦都銷往美國。

紐時特別點出，這些金屬產品製造商，承受了20%對等關稅的最大衝擊。最近幾個月來，他們當中許多公司同時還得面對川普另一項關稅，也就是鋼鋁製品的50%關稅。今年台幣兌美元大幅升值，更加壓縮了這些工廠的利潤空間。

這種不確定性讓一些企業懷疑自己能否撐過接下來的幾個月。一家已營運40年的螺絲製造公司經理表示，過去幾個月，大多數客戶已經不是停止下單，就是要求延後出貨。

台灣機械工業同業公會本月稍早發出聲明說，要適應這種情況相當困難，「希望匯率能回到4月初的水準，好讓企業有時間調整、喘口氣」，「我們敦促政府持續與美方溝通、協商，希望能降低對台灣的關稅」。

位於台灣高雄的一家螺絲扣件工廠。本報系資料庫

