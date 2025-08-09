台美關稅疊加政府還在睡？ 沈政男點名823用選票震撼民進黨

台灣對美關稅從20%變成20%疊加，引發國人憂慮。評論家沈政男今天發文指出，行政院雖稱今年4月已說明稅率是「疊加在原有關稅之上」，但大家只記得，閣揆卓榮泰當時還要「大家先去好好睡一覺！」

行政院經貿談判辦公室昨天表示，除歐盟外，各國對美加徵關稅皆採「疊加」方式，即在既有的最惠國待遇關稅上，再加計二十趴的暫時性對等關稅稅率。民進黨立委吳思瑤還強調，行政院早在四月便已說明此事，「沒有人黑箱」。

然而沈政男反駁，最新媒體報導顯示，至少日本對美徵收的川普關稅並非採疊加模式，顯然已推翻行政院的說法。他質疑，問題的核心不在黑箱與否，而在於政府無法將事情完整、清楚地解釋給國人聽，「裝得好像都在掌握狀況，卻一再爆出讓大家心驚膽跳的新消息」。

沈政男批評，政府應該能將來龍去脈、影響評估與因應方式，用最淺顯的方式向國人說明，「連六歲小孩都能聽懂且放心」。但他感嘆，台灣政府卻顯得羸弱，反而讓人民疑慮加深。

他更舉例，當初普發一萬元政策，綠營多數人士表態反對，如今卻改口支持，甚至有立委連普發現金目的「促進經濟，而非退還溢收稅款」都搞不清楚。他直言，這些政治人物只聽得懂選票的語言，其他解釋彷彿是在「給他們結憨憨」。

沈政男說，民眾應在823投票日用選票「震撼」執政團隊，推動政府往正確方向前進，「本來以為用膝蓋跟他們講政治就夠，現在用腳趾頭都嫌太多」。

