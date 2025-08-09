台美關稅疊加政府還在睡？ 沈政男點名823用選票震撼民進黨
台灣對美關稅從20%變成20%疊加，引發國人憂慮。評論家沈政男今天發文指出，行政院雖稱今年4月已說明稅率是「疊加在原有關稅之上」，但大家只記得，閣揆卓榮泰當時還要「大家先去好好睡一覺！」
行政院經貿談判辦公室昨天表示，除歐盟外，各國對美加徵關稅皆採「疊加」方式，即在既有的最惠國待遇關稅上，再加計二十趴的暫時性對等關稅稅率。民進黨立委吳思瑤還強調，行政院早在四月便已說明此事，「沒有人黑箱」。
然而沈政男反駁，最新媒體報導顯示，至少日本對美徵收的川普關稅並非採疊加模式，顯然已推翻行政院的說法。他質疑，問題的核心不在黑箱與否，而在於政府無法將事情完整、清楚地解釋給國人聽，「裝得好像都在掌握狀況，卻一再爆出讓大家心驚膽跳的新消息」。
沈政男批評，政府應該能將來龍去脈、影響評估與因應方式，用最淺顯的方式向國人說明，「連六歲小孩都能聽懂且放心」。但他感嘆，台灣政府卻顯得羸弱，反而讓人民疑慮加深。
他更舉例，當初普發一萬元政策，綠營多數人士表態反對，如今卻改口支持，甚至有立委連普發現金目的「促進經濟，而非退還溢收稅款」都搞不清楚。他直言，這些政治人物只聽得懂選票的語言，其他解釋彷彿是在「給他們結憨憨」。
沈政男說，民眾應在823投票日用選票「震撼」執政團隊，推動政府往正確方向前進，「本來以為用膝蓋跟他們講政治就夠，現在用腳趾頭都嫌太多」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言