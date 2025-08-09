快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台灣對美關稅變成20%疊加，讓國人憂心不已，民進黨強調行政院早已告知，但國人只記得當時行政院長卓榮泰對關稅胸有成竹，還要「大家先去好好睡一覺」。聯合報系資料照
台灣對美關稅從20%變成20%疊加，引發國人憂慮。評論家沈政男今天發文指出，行政院雖稱今年4月已說明稅率是「疊加在原有關稅之上」，但大家只記得，閣揆卓榮泰當時還要「大家先去好好睡一覺！」

行政院經貿談判辦公室昨天表示，除歐盟外，各國對美加徵關稅皆採「疊加」方式，即在既有的最惠國待遇關稅上，再加計二十趴的暫時性對等關稅稅率。民進黨立委吳思瑤還強調，行政院早在四月便已說明此事，「沒有人黑箱」。

然而沈政男反駁，最新媒體報導顯示，至少日本對美徵收的川普關稅並非採疊加模式，顯然已推翻行政院的說法。他質疑，問題的核心不在黑箱與否，而在於政府無法將事情完整、清楚地解釋給國人聽，「裝得好像都在掌握狀況，卻一再爆出讓大家心驚膽跳的新消息」。

沈政男批評，政府應該能將來龍去脈、影響評估與因應方式，用最淺顯的方式向國人說明，「連六歲小孩都能聽懂且放心」。但他感嘆，台灣政府卻顯得羸弱，反而讓人民疑慮加深。

他更舉例，當初普發一萬元政策，綠營多數人士表態反對，如今卻改口支持，甚至有立委連普發現金目的「促進經濟，而非退還溢收稅款」都搞不清楚。他直言，這些政治人物只聽得懂選票的語言，其他解釋彷彿是在「給他們結憨憨」。

沈政男說，民眾應在823投票日用選票「震撼」執政團隊，推動政府往正確方向前進，「本來以為用膝蓋跟他們講政治就夠，現在用腳趾頭都嫌太多」。

台灣失去川普 醫揭關鍵「兩個女人」害慘賴政府

名醫嗆20％關稅等於沒談 驚曝美國手段及終極目標

高虹安誣告案二審改判6個月 沈政男點出「解職關鍵」

大罷免慘敗輸在普發1萬？醫揭真相 曝1關鍵害罷團過度期待

一手好牌沒了？日免疊加關稅「台卻遭加碼」 產業界警告：比金融海嘯更慘

行政院昨證實美對台疊加原有稅率，今再傳出美方不疊加日本關稅，引起產業界譁然，雲林科技工業區廠商協進會前理事長陳麒升表示，...

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

美國對台課徵對等關稅，談判結果將在原有稅率之上追加20%，引發國內各界議論；桃園市長張善政指中央政府整起事件處置作為有三...

小丑竟是自己？醫嘆台美關稅「20%+N」 難怪賴政府保密不敢講

美國實施對等關稅衝擊我國產業，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，引發國內各界議論；胸腔科...

台美關稅疊加政府還在睡？ 沈政男點名823用選票震撼民進黨

台灣對美關稅從20%變成20%疊加，引發國人憂慮。評論家沈政男今天發文指出，行政院雖稱今年4月已說明稅率是「疊加在原有關...

【重磅快評】桃太郎嗆贏了台灣還是軟柿子

這兩天扶桑桃太郎大樂，原本被山姆大叔擺明硬吃的對等關稅，緊箍子已上頭，主談的石破內閣經濟再生大臣硬是再跑華府，力戰川普後...

「疊加關稅」被問才告知？ 侯漢廷批：籌碼幾乎被民進黨敗光

美國對台灣課徵關稅是原有稅率再加20%，關稅疊加引發熱議。新黨北市議員侯漢廷今批，民進黨偷偷摸摸，被媒體問才告知，他也點...

