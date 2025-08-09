【重磅快評】桃太郎嗆贏了台灣還是軟柿子

這兩天扶桑桃太郎大樂，原本被山姆大叔擺明硬吃的對等關稅，緊箍子已上頭，主談的石破內閣經濟再生大臣硬是再跑華府，力戰川普後拔掉緊箍子，拒絕老美設局硬套的「疊加」關稅，為自己爭了裡子及面子。

台灣隔海看這場大戲，佩服桃太郎，但卻未警覺台灣仍是山姆大叔手中的軟柿子，任老美捏來捏去，沒反抗很正常，要命的是尚未察覺而有所動作。

賴政府最近難掩得意的一筆交易，是向美國阿拉斯加州買了六百萬噸天然氣，台灣能源極端仰賴進口，島內去煤減碳壓力極大，天然氣外購成為極端重要的能源存活依賴，問題是台灣這筆交易有沒被坑？讓阿拉斯加當肉包子吃？

中油是奉令行事的採購單位，決策當然是賴政府卓內閣經濟部郭部長決行，這其間可有吃啞巴虧？這筆交易讓人不解的是，產地是阿拉斯加極北端濱白令海的氣田，出口則是阿拉斯加南端尼吉斯基港，北端氣田產氣，要透過八百英哩管線送到尼港液化後裝船外銷，這條管線造價六百億美金，台灣是冤大頭嗎？

至今賴政府不說，中油更不說，只知道原來日本及韓國也有較少採購，後來據說破局。台灣幾百億幫阿拉斯加建氣管，這算盤奧妙。

