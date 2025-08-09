快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

「疊加關稅」被問才告知？ 侯漢廷批：籌碼幾乎被民進黨敗光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新黨北市議員侯漢廷。圖／取自侯漢廷臉書
新黨北市議員侯漢廷。圖／取自侯漢廷臉書

美國對台灣課徵關稅是原有稅率再加20%，關稅疊加引發熱議。新黨北市議員侯漢廷今批，民進黨偷偷摸摸，被媒體問才告知，他也點出「籌碼幾乎被民進黨敗光，路徑幾乎被民進黨封死。」

侯漢廷今在臉書指出，日本得知自己是疊加關稅，立刻赴美抗議，最終成功爭取15%是天花板，甚至退稅。台灣民進黨偷偷摸摸，被媒體詢問才發新聞稿告知是疊加關稅，怪在野黨與人民不看清楚，「就是吃定一件事，在野黨也不敢跟美國對幹。」

他直言，美國商務部說一聲，台灣如果不爽就恢復32%疊加。誰敢反抗美國？誰有籌碼反抗美國？籌碼幾乎被民進黨敗光，路徑幾乎被民進黨封死。民進黨既不敢阻攔台積電赴美，也不敢把晶片出口美國當成籌碼武器，甚至不願意將兩岸關係當成條件，最終一面倒的狀況，被軟土深掘。

侯漢廷認為，其實尚有生機出路，但是有權者不會做。經濟部聲稱20%關稅衝擊有4.5萬人失業降薪，但是疊加關稅後呢？台幣升值對其他國家出口也受影響呢？900億紓困補助是否足夠？民進黨繼續用羈押柯文哲、大罷免、怪罪人民來回應民意。

關稅 日本 民進黨 侯漢廷 台美關係

延伸閱讀

台美關稅談判不樂觀？ 侯漢廷揭藍白被迫演背鍋秀

影／王義川南投助罷突喊卡 原因曝光…游顥卻大表遺憾

網路瘋傳藍縣市普發現金上萬元？侯漢廷批造謠「告了」

網路瘋傳花蓮也要普發5萬？縣府回應了

相關新聞

一手好牌沒了？日免疊加關稅「台卻遭加碼」 產業界警告：比金融海嘯更慘

行政院昨證實美對台疊加原有稅率，今再傳出美方不疊加日本關稅，引起產業界譁然，雲林科技工業區廠商協進會前理事長陳麒升表示，...

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

美國對台課徵對等關稅，談判結果將在原有稅率之上追加20%，引發國內各界議論；桃園市長張善政指中央政府整起事件處置作為有三...

小丑竟是自己？醫嘆台美關稅「20%+N」 難怪賴政府保密不敢講

美國實施對等關稅衝擊我國產業，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，引發國內各界議論；胸腔科...

【重磅快評】桃太郎嗆贏了台灣還是軟柿子

這兩天扶桑桃太郎大樂，原本被山姆大叔擺明硬吃的對等關稅，緊箍子已上頭，主談的石破內閣經濟再生大臣硬是再跑華府，力戰川普後...

「疊加關稅」被問才告知？ 侯漢廷批：籌碼幾乎被民進黨敗光

美國對台灣課徵關稅是原有稅率再加20%，關稅疊加引發熱議。新黨北市議員侯漢廷今批，民進黨偷偷摸摸，被媒體問才告知，他也點...

美國疊加關稅挫我產業 鄧凱勛：賴清德治國只剩騙

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，台灣面臨關稅暴風雨，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。