「疊加關稅」被問才告知？ 侯漢廷批：籌碼幾乎被民進黨敗光

美國對台灣課徵關稅是原有稅率再加20%，關稅疊加引發熱議。新黨北市議員侯漢廷今批，民進黨偷偷摸摸，被媒體問才告知，他也點出「籌碼幾乎被民進黨敗光，路徑幾乎被民進黨封死。」

侯漢廷今在臉書指出，日本得知自己是疊加關稅，立刻赴美抗議，最終成功爭取15%是天花板，甚至退稅。台灣民進黨偷偷摸摸，被媒體詢問才發新聞稿告知是疊加關稅，怪在野黨與人民不看清楚，「就是吃定一件事，在野黨也不敢跟美國對幹。」

他直言，美國商務部說一聲，台灣如果不爽就恢復32%疊加。誰敢反抗美國？誰有籌碼反抗美國？籌碼幾乎被民進黨敗光，路徑幾乎被民進黨封死。民進黨既不敢阻攔台積電赴美，也不敢把晶片出口美國當成籌碼武器，甚至不願意將兩岸關係當成條件，最終一面倒的狀況，被軟土深掘。

侯漢廷認為，其實尚有生機出路，但是有權者不會做。經濟部聲稱20%關稅衝擊有4.5萬人失業降薪，但是疊加關稅後呢？台幣升值對其他國家出口也受影響呢？900億紓困補助是否足夠？民進黨繼續用羈押柯文哲、大罷免、怪罪人民來回應民意。

商品推薦