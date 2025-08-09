聽新聞
0:00 / 0:00
「疊加關稅」被問才告知？ 侯漢廷批：籌碼幾乎被民進黨敗光
美國對台灣課徵關稅是原有稅率再加20%，關稅疊加引發熱議。新黨北市議員侯漢廷今批，民進黨偷偷摸摸，被媒體問才告知，他也點出「籌碼幾乎被民進黨敗光，路徑幾乎被民進黨封死。」
侯漢廷今在臉書指出，日本得知自己是疊加關稅，立刻赴美抗議，最終成功爭取15%是天花板，甚至退稅。台灣民進黨偷偷摸摸，被媒體詢問才發新聞稿告知是疊加關稅，怪在野黨與人民不看清楚，「就是吃定一件事，在野黨也不敢跟美國對幹。」
他直言，美國商務部說一聲，台灣如果不爽就恢復32%疊加。誰敢反抗美國？誰有籌碼反抗美國？籌碼幾乎被民進黨敗光，路徑幾乎被民進黨封死。民進黨既不敢阻攔台積電赴美，也不敢把晶片出口美國當成籌碼武器，甚至不願意將兩岸關係當成條件，最終一面倒的狀況，被軟土深掘。
侯漢廷認為，其實尚有生機出路，但是有權者不會做。經濟部聲稱20%關稅衝擊有4.5萬人失業降薪，但是疊加關稅後呢？台幣升值對其他國家出口也受影響呢？900億紓困補助是否足夠？民進黨繼續用羈押柯文哲、大罷免、怪罪人民來回應民意。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言