美國疊加關稅挫我產業 鄧凱勛：賴清德治國只剩騙

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，台灣面臨關稅暴風雨，賴清德總統進退失據，治國剩下一個字「騙」。記者劉學聖／攝影

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，台灣面臨關稅暴風雨，賴清德總統進退失據，治國剩下一個字「騙」。

鄧凱勛說，昨日經濟部證實，台灣的關稅不只20%，還必須再加上該貨品原有的最惠國稅率，以及任何反傾銷或反補貼稅。這個「20+N」的真相，政府第一時間不敢攤開說明，擠牙膏式的吐實，讓產業界完全無所適從。

鄧凱勛認為，針對關稅的戰略佈局與晶片半導體最高可能課徵100%關稅，朱立倫主席第一時間就表達憂慮，但民進黨公職及側翼洗版股市表現良好，企圖營造產業不受影響的假象。然而事實是，好幾萬人面臨失業危機，產值損失恐超過1.6%。

鄧凱勛表示，這一年府院黨的重心都在大罷免人盡皆知，行政團隊更是花了不少心力在下鄉開造謠大會，如果早把這些精力放在規劃全球佈局、輔導產業，如今的台灣人民就不會如此手足無措。

鄧凱勛提到，過去民進黨立委王世堅有句名言，恰好可以完美貼合當下的賴清德與他的護航小夥伴們的作為，「繼續騙、一直騙、一路騙、一起騙，獨騙騙不如眾騙騙」，騙的過就蒙混過關，騙不過就網軍洗地，刪預算沒錢加油卻可以載寵物去美容也是、大罷免佯稱公民團體主導卻被柯建銘註冊商標也是、台美關係史上最好卻被拒絕過境也是、關稅20%+N第一時間不講清楚更是。

鄧凱勛總結，賴清德持續騙出新高度，只怕最後連自己都騙倒，渾然不覺台灣人民對他的不滿早已沸騰，賴政府的無能與剛愎，正拖著整個台灣一起受累。賴清德不只剩下一個字「空」，還有「騙」。

