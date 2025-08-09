小丑竟是自己？醫嘆台美關稅「20%+N」 難怪賴政府保密不敢講

快訊

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
美國實施對等關稅衝擊我國產業，行政院經貿談判辦公室證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。示意圖／AI生成
美國實施對等關稅衝擊我國產業，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，引發國內各界議論；胸腔科醫師蘇一峰發文感嘆，青鳥笑日本認為我國政府談判才是厲害，沒想到台灣才是被害的，「難怪政府不肯說明」。

總統賴清德先前稱美國對台關稅20%暫時性關稅，沒想到卻是疊加關稅。國民黨批評，20％只是基本門檻，例如工具機實際平均稅率約是「20% + 4% = 24%」；塑膠產品實際平均稅率約是「20% + 5% = 25%」，賴政府從頭到尾都以保密理由，不予全民誠實溝通受損影響，台灣面臨「大盲盒時代」。

蘇一峰接連在臉書貼文表示，美國對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差，日本國內譁然。日本收到美國文件是疊加關稅「15%+N」，氣得派代表飛到美國，美國道歉承諾是不疊加15%，還退多收的錢。

對比台灣，蘇一峰說，我國收到疊加關稅「20%+N」，先說保密協定不能講，後來全國知道後，氣得派側翼網軍對內攻擊質疑聲音，大酸「綠營動作跟日本一樣快」。

蘇一峰感嘆，青鳥一開始還在笑日本，甚至吹噓台灣政府的談判能力超厲害，沒想到轉眼就是台灣被害，難怪政府不肯說明，美國對台的稅率還要加上原本關稅。「其他的半導體，就是20+100！？」，質疑青鳥難道要把產品要賣給中國嗎？「ECFA關稅0是糖衣毒藥！」

