一手好牌沒了？日免疊加關稅「台卻遭加碼」 產業界警告：比金融海嘯更慘

行政院昨證實美對台疊加原有稅率，今再傳出美方不疊加日本關稅，引起產業界譁然，雲林科技工業區廠商協進會前理事長陳麒升表示，這對台灣是重傷害，許多傳產、中小企業可能都要因此倒閉，台灣本來有一張好牌「台積電」，太早丟出去了，這一波重擊「傷筋動骨」，將比金融海嘯影響更大。

行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，今再傳出美方不疊加日本關稅，陳麒升表示，他相信產業界沒有人知道是台灣是疊加，以為就是跟日韓差5%，沒想到現在差距這麼大。

陳麒升說，因應這波關稅戰，上市櫃、跨國企業才有辦法到歐、美設廠，降低衝擊，但傳統產業根本沒辦法到歐美設廠，以水五金、螺絲產業來說，關稅加上匯率吃掉所有利潤，已經很多工廠做三休四、做二休五，現在訂單看起來回不來了，怎麼做都是賠錢，大概都要收起來了。

傳統產業像是五金、工具機行業衝擊嚴重，工廠接不到訂單，相關經濟衝擊在今年第三季、第四季會慢慢浮現，民生消費力道會疲弱，「我們有最厲害、最珍貴的台積電，一手好牌太早丟出去了，非常可惜」，這一波衝擊很嚴重，「傷筋動骨」將比金融海嘯影響更嚴重。

雲林縣府因應此波關稅衝擊，已跟在地企業座談，了解產業衝擊程度及需求，縣長張麗善表示，經盤點，食品製造、製鞋、金屬製品、機械設備、汽車零件及橡膠製品等六大產業鏈，可能成為首波受衝擊對象，估計縣內約有1500家廠商受到影響。

建設處長廖政彥表示，此波關稅、匯率的影響，預期許多產業訂單會減少，大公司尚有辦法因應，但中小企業、傳產衝擊很大，可能接不到訂單，停產、無薪假會陸續浮現，造成民眾消費力降低，經濟會慢慢萎縮，憂心骨牌效應，傳產連環倒下。

廖政彥說，產業要轉型，但轉型不是一蹴可幾，雲林縣產業界希望中央能有援助措施，包括營運不如預期時，銀行各項貸款不要抽銀根，短期內有相對應的補貼，疫情期間曾經申請過的補助此次補貼不被排除，再來就是希望電費凍漲，因為工廠營運都需要電。

陳麒升建議中央政府應有短中長期對策，短期是研議在案的普發現金要發，可促進內需有加分效果，中期建議政府對出口廠商補貼5%退稅，因為日韓是我們的競爭對手，補貼退稅可安定產業，長期則是對美策略要調整，政府應該要好好思考，不能孤注一擲押寶在美國。

針對關稅、匯率對產業界衝擊，雲林縣長張麗善（右）日前已與產業界座談，了解需求。圖／雲林縣政府提供

