【重磅快評】台美關稅談判戰有如開盲盒 賴政府砲火別對內

和川普談判，本來就要小心是不是會被騙。美國對等關稅7日上路，日本這才突然發現，原來美方對日課徵的對等關稅不是15%而已，還要再疊加。在日方抗議之後，爭取到「只」收15%。有了日本的前車之鑑，台灣官方在外界逼問下才承認，美對台的對等關稅所謂20%，也是要疊加。但官方不僅沒有本事向美方爭取，還要回過頭來恥笑：「我有說，是你沒聽懂」。

美日雙方對7月達成的貿易協議細節，在解讀上出現分歧，引發日本國內輿論譁然。負責談判的日方談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正7日指稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾調降日本輸美汽車關稅。赤澤還說，對在美日有口頭協議下，美國仍對日本疊加關稅，美國官員對此表達歉意，華府將退還多徵關稅。

日本人還有本事跟美方爭取到15%封頂的「一口價」，台灣呢？

看看行政院經貿談判辦公室昨晚說法。經貿辦指出，在川普7月31日簽署的行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。換言之，我國關稅為產品的「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加20%暫時性對等關稅稅率」。也就是，台輸美產品的對等關稅同樣也是要疊加。重點是，在賴政府刻意含糊其詞的說詞背後，有多少國人早就理解是原來稅率再加20%？還是現在才恍然大悟？

賴總統在之前的記者會多次強調台灣對美的「暫時性」對等關稅為20%，給國人的印象是政府會努力談，最終關稅有機會比20%低。未料現在不但還看不到關稅有降低的可能性，產品銷美竟然是在原有MFN稅率再加20%，例如我輸美工具機產品原適用MFN稅率4.7%，再疊加20%對等關稅後，新關稅即為24.7%。無怪乎工具機等業者全都跳腳，台灣關稅本來就是比日、韓多了近10%，加上前陣子新台幣升值，產業等於遭關稅、匯率雙重夾殺。

當外界質疑賴政府談判黑箱，現在又不把話說清楚，是「比黑箱更黑箱」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則反嗆，4月行政院就對外說明的事，8月還說是黑箱，是民眾黨主席黃國昌「自己不懂的事，以為撿到槍」。國人可以體諒台美關稅談判不易，但政府對外談判原本該凝聚國內可用民氣，至少做為向美方爭取的底氣，賴政府卻只知將槍口對內，既不對產業說清楚，也拒絕在野黨監督，如今國人有如開盲盒般，沒有驚喜，恐怕只剩驚嚇。

