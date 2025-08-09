疊加關稅衝擊高雄鋼鐵五金業 陳其邁：繼續跟美方談判

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁回應疊加關稅對高雄在地產業影響，他希望政府繼續與美方談判稅率。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長陳其邁回應疊加關稅對高雄在地產業影響，他希望政府繼續與美方談判稅率。記者巫鴻瑋／攝影

美國對台灣新對等關稅將為原有稅率疊加20%，對於產業影響各界關注，高雄因以石化跟鋼鐵產業為主，因此對於「20%+N」稅率，高雄市長陳其邁今天回應，希望政府能夠繼續跟美方談判，要在關稅爭議中保持產業競爭力、將策略性產業全球布局。

陳其邁指出，高雄最主要是石化跟鋼鐵產業，其中的鋼鐵產業，螺絲扣件是屬於232的範圍，從今年3月開始就適用50%的稅率，全球各個國家都一樣，但它會連動影響到整個除了美國市場之外，其他市場的競爭，擔心中國的鋼品低價傾銷到歐盟或者是東南亞，這樣一定會排擠到台灣的螺絲扣件外銷市場。

陳其邁喊話，希望政府能夠做好因應措施，能夠加強輔導支援高雄的螺絲扣件業。

他也提到，引擎零件的部分，高雄的產值比例將近占全國外銷15%至20%，這個部分確實會有比較大的影響，希望政府能夠繼續跟美方談判。

不過他建議，對於美國在工業化政策跟全球供應鏈的重組這2項，應該要重新做產業布局，要讓台灣在附加關稅爭議中，一方面能夠保持產業競爭力，二方面也能夠對於策略性產業進行全球布局，也希望能夠有更多的支援跟補助措施，協助高雄的傳統產業。

關稅 歐盟 陳其邁 供應鏈 台美關係

