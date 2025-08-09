台美疊加關稅「民進黨做了什麼？」 她轟：還在批評盧秀燕的粉底液

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員柳采葳。聯合報系資料照
川普日前公布台灣對等關稅20%，經濟部國際貿易署昨天解釋台灣出口至美國的貨品實際稅率是「20%+N」。台北市議員柳采葳指出，從急升的新台幣匯率、基礎關稅，到疊加對等關稅，產業焦慮、人民茫然時間內「民進黨做了什麼？」

柳采葳指出，民進黨處理關稅問題卻是漫不經心，給民眾完全錯誤的誤解。更可悲的是，民進黨上下心中仍只有政治鬥爭。從4月份開始關稅的不確定性，就已經開始對產業產生擊。

她說，根據勞動部統計的數字無薪假人數已經從4月中的1682人，7月底翻倍成長到3441人。這一波「暫時性」疊加關稅實施後，工具機原本平均關稅4%，將升至24%，零關稅農產品將提升至20％，塑橡膠3%至6%、自行車5.5%到11%，新關稅也要往上疊加上去，工具機、模具、塑膠製品、飲料食品、電子材料等產業將受到最大的衝擊。

柳采葳表示，對照鄰近的日本，不但可以公開說明交換條件，爭取到比15%匯率。同樣面對疊加關稅的認知差異，日方更是積極爭取，日本談判代表赤澤亮更指出，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅，並依承諾調降日本輸美汽車關稅。但經濟部還至停留在解釋「4月已說明關稅是加徵」，擺出「我都有說，是你自己沒聽清楚。」的老大心態。

「民進黨做了什麼？」柳采葳說，王義川批評盧秀燕用名牌粉底液，引發綠營內戰，青鳥炎上民進黨性平部，讓人民看清楚民進過去標榜的進步價值，都是一時虛假的面具。

她說，民進黨黨團為了嘲諷在野黨，精心錄製了五月天音樂跳舞短影音，沒多久就黯然下架。面對在野黨主席提醒半導體關稅的衝擊，更是拿出一日股市行情，全力攻擊，只有股市名師煽動力，缺乏執政黨的高度。政治鬥爭認真，產業經濟漫不經心，就是民進黨執政的風景。

