台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥
美國對台課徵對等關稅，談判結果將在原有稅率之上追加20%，引發國內各界議論；桃園市長張善政指中央政府整起事件處置作為有三大敗筆，已讓台灣產業無所適從，「執政黨要怎麼說服大家不擔心」。
張善政表示，美國對台關稅20%只是地板價，已經造成恐慌，中央政府卻沒有對策，反而跟外界爭辯何時已經通知疊加，這樣的態度不僅令人失望，更讓產業與勞工覺得中央政府根本無視他們的焦慮。
張善政指中央政府處理整起事件有「談判失誤」、「風險控管失先機」、「公開透明失守」3大敗筆，讓台灣產業無所適從。大家都願意當政府的後盾，但對照日韓的談判結果，執政黨要怎麼說服大家不要擔心？
張善政表示，「暫時性稅率」越來越像鴕鳥心態說法，當全世界都在因應同樣的關稅談判挑戰，擁有半導體優勢的台灣反而陷入更大困境，是台灣沒有籌碼，還是中央政府談判策略完全失敗？執政黨該給大家答案。
