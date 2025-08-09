快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

聽新聞
0:00 / 0:00

影／關稅疊加衝擊外銷 王惠美喊話：希望中央持續談判將損害降到最低

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，對產業造成衝擊。彰化縣長王惠美表示，請中央繼續跟美國持續進行相關的談判，地方與中央齊力將企業的損害降到最低。記者劉明岩／攝影
美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，對產業造成衝擊。彰化縣長王惠美表示，請中央繼續跟美國持續進行相關的談判，地方與中央齊力將企業的損害降到最低。記者劉明岩／攝影

美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，對產業造成衝擊。彰化縣長王惠美表示，請中央繼續跟美國持續進行相關的談判，未來也會密切注意最後的結果，配合中央、地方齊心，一起將企業的損害降到最低。

王惠美說，這兩天很多的鄉親才知道，台灣產品輸美的稅率是疊加上，由於臺灣是一個以外銷為主的國家，要跟別的國家競爭手，只要稅率是公平的，臺灣是非常有競爭力的。希望就如賴總統所說這個關稅稅率是暫時性的，請中央繼續跟美國持續談判，彰化縣政府未來也會密切注意最後的結果，配合中央、地方齊心，一起讓企業的損害降到最低。

關稅 王惠美 台美關係

延伸閱讀

彰化縣3高階警官調整 王惠美：縣府3年投入16億強化警政與設備

「國小老師真不是人幹的」彰化大專生暑期工讀心得 王惠美笑了

影／全國首座地檢署與執行分署共構廳舍啟用 王惠美當年成就美事

影／對等關稅台灣20% 王惠美曝「彰化傳產很憂心」：大家傻眼

相關新聞

關稅疊加真相驚曝 藍營轟中央刻意隱瞞繼續蓋牌

行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善都質疑中央是否刻意隱瞞，...

美疊加關稅「民進黨做了什麼？」 她轟：還在批評盧秀燕的粉底液

川普日前公布台灣對等關稅20%，經濟部國際貿易署昨天解釋台灣出口至美國的貨品實際稅率是「20%+N」。台北市議員柳采葳指...

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

美國對台課徵對等關稅，談判結果將在原有稅率之上追加20%，引發國內各界議論；桃園市長張善政指中央政府整起事件處置作為有三...

影／關稅疊加衝擊外銷 王惠美喊話：希望中央持續談判將損害降到最低

美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，對產業造成衝擊。彰化縣長王惠美表示，請中央繼續跟美國持續進行相關...

美對台傳疊加原有稅率衝擊蝴蝶蘭 黃偉哲：大破大立面對

美國對台關稅傳出「不只20%！須疊加原有稅率」，台南市蝴蝶蘭相關產品超過四成外銷美國，遭受嚴重衝擊，業者叫苦連天。

堆疊關稅衝擊 吳宗憲：日本派代表談判 民進黨政府噤聲無能

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨立委吳宗憲今日表示，發生「堆疊稅率」時，日本代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。