影／關稅疊加衝擊外銷 王惠美喊話：希望中央持續談判將損害降到最低

美國對台產品課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，對產業造成衝擊。彰化縣長王惠美表示，請中央繼續跟美國持續進行相關的談判，未來也會密切注意最後的結果，配合中央、地方齊心，一起將企業的損害降到最低。

王惠美說，這兩天很多的鄉親才知道，台灣產品輸美的稅率是疊加上，由於臺灣是一個以外銷為主的國家，要跟別的國家競爭手，只要稅率是公平的，臺灣是非常有競爭力的。希望就如賴總統所說這個關稅稅率是暫時性的，請中央繼續跟美國持續談判，彰化縣政府未來也會密切注意最後的結果，配合中央、地方齊心，一起讓企業的損害降到最低。

