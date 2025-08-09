美對台傳疊加原有稅率衝擊蝴蝶蘭 黃偉哲：大破大立面對

美國對台關稅傳出「不只20%！須疊加原有稅率」，台南市蝴蝶蘭相關產品超過四成外銷美國，遭受嚴重衝擊，業者叫苦連天。

台南市長黃偉哲表示，台南是蝴蝶蘭主要產區，疊加關稅勢必對業者造成衝擊，尤其而這次颱風蘭花產業許多業者設施也受損，面對天災人禍夾擊，勢必要大破大立，也趁此時更新設施提升競爭力。

黃偉哲說，市政府團隊除了協助業者重建，如果必須規避關稅業者要到美國投資，或者規畫到東南亞等其他國家分散市場，市府也會全力協助會輔導業者。

