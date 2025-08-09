美對台傳疊加原有稅率衝擊蝴蝶蘭 黃偉哲：大破大立面對
美國對台關稅傳出「不只20%！須疊加原有稅率」，台南市蝴蝶蘭相關產品超過四成外銷美國，遭受嚴重衝擊，業者叫苦連天。
台南市長黃偉哲表示，台南是蝴蝶蘭主要產區，疊加關稅勢必對業者造成衝擊，尤其而這次颱風蘭花產業許多業者設施也受損，面對天災人禍夾擊，勢必要大破大立，也趁此時更新設施提升競爭力。
黃偉哲說，市政府團隊除了協助業者重建，如果必須規避關稅業者要到美國投資，或者規畫到東南亞等其他國家分散市場，市府也會全力協助會輔導業者。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言