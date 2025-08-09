堆疊關稅衝擊 吳宗憲：日本派代表談判 民進黨政府噤聲無能

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照片
美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨立委吳宗憲今日表示，發生「堆疊稅率」時，日本代表緊急飛往美國談判，我方政府連解釋或表達想要幫產業去談判跟抗議的動作都沒有，要這樣的政府有何用，政府無能，只能自求多福。

針對此次美國關稅衝擊，外界至今不知談判結果，吳宗憲說，民進黨每一次的隱瞞與謊言，都是逼迫台灣人增加智慧，更證明賴清德總統、行政院長卓榮泰帶領的行政團隊不願做事、更不會做事。

吳宗憲表示，當對美關稅讓國人甚至產業界，都以為是20%，隨即發動大內宣說在行政團隊努力後，由32%減少12%關稅，哪知道日本昨日抗議對美關稅後，很多人才知道原來是20%+N。

吳宗憲指出，在這一波關稅海嘯下，農漁產品及傳產受衝擊最為明顯，例如鬼頭刀原本關稅為0%，新制後直接升至20％，紡織品、塑橡膠的稅率分別自10％至20％、3％至6％、5.5％，現在還要加20％，絕對影響這些產品競爭、前景堪憂。

吳宗憲表示，當發生「堆疊稅率」時，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮緊急飛往美國談判後公布，美國承諾修改總統行政命令，並退還多徵收的關稅，修正時機由美方決定。再看看我方政府，就只說4月時就已公告。連解釋或表達想要幫產業去談判跟抗議的動作都沒有，那要這樣的政府有何用？政府無能，只能自求多福。

吳宗憲批，只要沒有被抖出來，要嘛用機密、要嘛用騙、要嘛用國安來嚇人，如同去年4月曾傳出有​外交部機密文件疑似於暗網兜售，當時外交部說明，文件來源可疑，涉及境外變造、偽造等不法行為，以及操弄認知作戰的惡意。結果，外交部昨晚間發布新聞稿指出，已主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網兜售，所以證明去年是用騙跟嚇，當紙包不住火時才會「稍微」坦白。

吳宗憲總結，民進黨政府還是在打造資訊不對等的無知鐵幕，企圖讓台灣人活在綠色大泡泡幻覺中，如果不堅持公開、透明，前方必定還有更多的黑箱等著我們。

關稅 台美關係

