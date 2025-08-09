關稅疊加真相驚曝 藍營轟中央刻意隱瞞繼續蓋牌

行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善都質疑中央是否刻意隱瞞，張嘉郡表示，疊加稅率對台灣產業衝擊非常大，呼籲執政黨不要再繼續蓋牌，應趕快告訴大家真相，才能讓所有產業積極去面對。

張麗善指出，日前中部八縣市首長已聯合呼籲中央政府，談判過程與內容應公開透明，讓民眾安心，但賴政府僅告知國人目前為「暫時性關稅」，卻未說明美國對台關稅採取疊加方式，是否刻意隱瞞？

她呼籲，中央政府應積極與美國展開談判，爭取更低關稅待遇，並比照歐盟、日本採「不疊加關稅」的條件，並兼顧農民、勞工及產業界的權益，避免在國際貿易中成為受害者。

張嘉郡表示，很多人到昨晚、今天才很驚訝的發現，原來美國對台課徵關稅不只20%，而是疊加20%，很多產業可能要面對24、25%的高關稅，對台灣產業衝擊非常大，她呼籲執政黨民進黨不要再繼續蓋牌，不要繼續告訴大家謊言。

她強調，中央應趕快告訴大家真相，讓所有產業可以趕快積極去面對，否則未來造成的失業，甚至停工、停產，衝擊很大，希望中央盡快面對現實，讓大家積極因應，執政黨要負起責任，因應高關稅特別預算要盡快撥用幫助產業，她也非常擔心後續還有更多的未爆彈。 雲林縣長張麗善質疑賴政府僅告知國人目前為「暫時性關稅」，卻未說明美國對台關稅採取疊加方式，是否刻意隱瞞。記者陳雅玲／攝影

商品推薦