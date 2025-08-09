快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

關稅疊加真相驚曝 藍營轟中央刻意隱瞞繼續蓋牌

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨立委張嘉郡表示，疊加稅率對台灣產業衝擊非常大，呼籲執政黨不要再繼續蓋牌，應趕快告訴大家真相，才能讓所有產業積極去面對。記者陳雅玲／攝影
國民黨立委張嘉郡表示，疊加稅率對台灣產業衝擊非常大，呼籲執政黨不要再繼續蓋牌，應趕快告訴大家真相，才能讓所有產業積極去面對。記者陳雅玲／攝影

行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善都質疑中央是否刻意隱瞞，張嘉郡表示，疊加稅率對台灣產業衝擊非常大，呼籲執政黨不要再繼續蓋牌，應趕快告訴大家真相，才能讓所有產業積極去面對。

張麗善指出，日前中部八縣市首長已聯合呼籲中央政府，談判過程與內容應公開透明，讓民眾安心，但賴政府僅告知國人目前為「暫時性關稅」，卻未說明美國對台關稅採取疊加方式，是否刻意隱瞞？

她呼籲，中央政府應積極與美國展開談判，爭取更低關稅待遇，並比照歐盟、日本採「不疊加關稅」的條件，並兼顧農民、勞工及產業界的權益，避免在國際貿易中成為受害者。

張嘉郡表示，很多人到昨晚、今天才很驚訝的發現，原來美國對台課徵關稅不只20%，而是疊加20%，很多產業可能要面對24、25%的高關稅，對台灣產業衝擊非常大，她呼籲執政黨民進黨不要再繼續蓋牌，不要繼續告訴大家謊言。

她強調，中央應趕快告訴大家真相，讓所有產業可以趕快積極去面對，否則未來造成的失業，甚至停工、停產，衝擊很大，希望中央盡快面對現實，讓大家積極因應，執政黨要負起責任，因應高關稅特別預算要盡快撥用幫助產業，她也非常擔心後續還有更多的未爆彈。

雲林縣長張麗善質疑賴政府僅告知國人目前為「暫時性關稅」，卻未說明美國對台關稅採取疊加方式，是否刻意隱瞞。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善質疑賴政府僅告知國人目前為「暫時性關稅」，卻未說明美國對台關稅採取疊加方式，是否刻意隱瞞。記者陳雅玲／攝影

關稅 張嘉郡 張麗善 台美關係

延伸閱讀

影／張麗善憂美關稅疊加 無薪假失業潮發生 社會安全網將被瓦解

雲林被點名應普發現金於民 張麗善反擊：不要扭曲事實轉移焦點

影／普發現金生變？張麗善批中央「斤斤計較」

美課關稅附加條件未明 張嘉郡：不要犧牲台灣農民農業

相關新聞

關稅不只20%！較日韓多近10% 工具機業曝心酸：關稅、匯率雙重夾殺

美國對等關稅上路，美對台暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率。台中工具機業者、三鋒機器工業...

影／日本關稅僅15%！侯友宜批中央談判不力 台灣恐陷20%+N重壓

20%+N疊加關稅衝擊台灣經濟，新北市長侯友宜直言，日本已對外宣稱對美關稅僅15%，沒有疊加。相比之下，中央更必須清楚向...

指政府高官用「降智圖卡」矇騙疊加關稅 陳智菡：不只黑箱、還黑心

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，輿論嘩然。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，民進黨政...

美對台傳疊加原有稅率衝擊蝴蝶蘭 黃偉哲：大破大立面對

美國對台關稅傳出「不只20%！須疊加原有稅率」，台南市蝴蝶蘭相關產品超過四成外銷美國，遭受嚴重衝擊，業者叫苦連天。

堆疊關稅衝擊 吳宗憲：日本派代表談判 民進黨政府噤聲無能

美國對等關稅衝擊我國產業，我國將被課以「原有稅率再加20%關稅」。國民黨立委吳宗憲今日表示，發生「堆疊稅率」時，日本代表...

關稅疊加真相驚曝 藍營轟中央刻意隱瞞繼續蓋牌

行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善都質疑中央是否刻意隱瞞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。