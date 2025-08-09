快訊

美對台傳疊加原有稅率…衝擊蝴蝶蘭產業！黃偉哲喊「大破大立」

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

爸爸節搶走台東銀樓54萬元金項鍊！警逮17歲嫌犯

疊加關稅擴大黑箱質疑 李文忠：賴政府心態不改 恐離國人日遠

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
前退輔會主委李文忠。圖/本報資料照片
美國川普政府對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」的疊加作法。退輔會前主委李文忠今天表示，政府及民進黨立院黨團所謂「簽保密條款、事後一定會向立法院報告」的回應讓人聽不下去。國家面對內憂外患，賴政府這種心態及做事方式不改變，只會離國人愈來愈遠。

李文忠表示，川普是來搶錢的，一開始就講的很清楚，最重要的標準就是貿易順逆差金額。不幸的是，台灣對美貿易順差超過日本、韓國，今年上半年統計數字還快速成長。所以我方的談判團隊會很辛苦，而談判團隊也的確很辛苦，面對國家共同的困難，對前線辛苦的作戰部隊只有支持、加油，不宜也不忍苛責。

民進黨內屬新潮流系的李文忠提及「民主政治下的制衡課責」表示，在野黨要求行政院長赴立法院報告，政府及民進黨立院黨團的回應是1簽保密條款、2事後一定會向立法院報告。這聽的下去嗎？什麼叫向立法院負責？該保密的就不報告回答不行嗎？當年太陽花運動反服貿其中一個原因就是黑箱不是嗎？怎麼好意思！？

李文忠說，行政院經貿辦公室昨天證實美課台關稅是疊加．也就是N%+20%。民眾黨立委黃國昌質疑：這種「暫時」的驚喜到底還有多少？立法院民進黨團幹事長吳思瑤的回應，則是行政院4月就對外說明了。

李文忠認為吳思瑤的說法是對的，但國人包括攸關生死的產業界知道嗎？為什麼都不知道？大家都不認真？在這一題國人會傾向黃國昌還是吳思瑤？

李文忠表示，國家面對內憂外患，連美國都變成重大變數，有賴政府沈著以對，更有賴國人團結支持政府。但賴政府這種心態及做事方式不改變，只會離國人愈來愈遠。

