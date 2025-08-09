影／張麗善憂美關稅疊加 無薪假失業潮發生 社會安全網將被瓦解

行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，產業界、農業界預料都將受到衝擊，雲林縣長張麗善今表示，中央不應該是妥協，應比照韓國、印度，畫出農業紅線，保護弱勢農民，她也擔心傳統產業受到衝擊，很多工人會面臨無薪假、失業，社會安全網將被瓦解，呼籲中央政府應懸崖勒馬，停止大罷免行動，槍口一致對外。

張麗善表示，全世界都在為川普一國之私而瘋狂，很多企業面臨很大困境，造成鄉親民不聊生、苦不堪言，弄得全世界雞犬不寧，雲林縣不只農業受到衝擊，1481家傳統產業也受衝擊，很多工人會面臨無薪假、失業，社會安全網將被瓦解，受到挑戰，中央、地方應該要有因應措施。

張麗善說，針對關稅問題，我們應該團結一致，我們不應該是妥協，我們都知道談判過程很辛苦，但她認為仍應比照韓國、印度，針對弱勢的農業畫出一條紅線，她擔心美國農產品若零關稅傾銷台灣，包括稻米、畜產品都將受到嚴重衝擊，台灣農產品要如何生產，如何保護台灣農民，政府應該全方位思考。

她理解此時中央頭很疼，更應該要共體時艱，槍口一致對外，台灣此時面臨內憂外患，中央政府應該懸崖勒馬，停止大罷免、停止撕裂台灣，地方跟中央共同了解問題、解決問題，研擬相關的政策，才能夠保護我們的人民。 行政院昨證實美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，產業界、農業界預料都將受到衝擊，雲林縣長張麗善（右二）今表示，中央不應該是妥協，應比照韓國、印度，畫出農業紅線。記者陳雅玲／攝影

商品推薦