美關稅疊加 謝國樑：政院快送振興方案到立院
行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，基隆市長謝國樑今天到新店陪同立委羅明才掃街時受訪表示，大家預期的就是20％，現在產業人心惶惶，希望政院趕快將振興方案送到立院，透過公開透明詢答釐清，到底稅率是20加上幾％。
謝國樑表示，大家其實預期就是20％，那現在是20％又要再往上加，產業可說是人心惶惶，他前幾天在產業座談會，也呼籲行政院趕快把產業振興方案送到立法院來審查，希望能透過立法院公開、透明的詢答，把現在關稅是什麼樣情況說清楚。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言