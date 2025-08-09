美關稅疊加 謝國樑：政院快送振興方案到立院

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，基隆市長謝國樑今天到新店陪同立委羅明才掃街時受訪表示，大家預期的就是20％，現在產業人心惶惶，希望政院趕快將振興方案送到立院，透過公開透明詢答釐清，到底稅率是20加上幾％。

謝國樑表示，大家其實預期就是20％，那現在是20％又要再往上加，產業可說是人心惶惶，他前幾天在產業座談會，也呼籲行政院趕快把產業振興方案送到立法院來審查，希望能透過立法院公開、透明的詢答，把現在關稅是什麼樣情況說清楚。

