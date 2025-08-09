美關稅疊加 侯友宜：不疊加才是目標

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，新北市長侯友宜表示，跟我們鄰近的國家、日本的談判代表已經對外宣稱談到15%、沒有疊加。這對台灣的對外貿易來說，是更大的壓力和挑戰。

侯友宜說，我們的政府什麼時候可以像這樣，隨時更新現在談的進度到哪？不要再玩文字遊戲！應該清楚跟人民報告，如何把關稅降到最低而且不疊加才是目標。

侯說，短期紓困、長期轉型，做法如何？請給大眾明確的方向，不要讓產業每天因為傳言恐慌。

