關稅不只20% 須疊加原有稅率 台東鬼頭刀憂衝擊外銷歐美

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
美國近期的關稅措施對全球貿易造成了廣泛的影響，對台灣關稅不只20%！須疊加原有稅率， 不僅各產業感受到壓力，台東縣成功鎮作為鬼頭刀的主要產地，有6、7成鬼頭刀外銷歐美國家，可能遭遇外銷困境，當地漁民擔憂價格受衝擊。本報資料照片
美國近期的關稅措施對全球貿易造成了廣泛的影響，對台灣關稅不只20%！須疊加原有稅率，不僅各產業感受到壓力，台東縣成功鎮作為鬼頭刀的主要產地，有6、7成鬼頭刀外銷歐美國家，可能遭遇外銷困境，當地漁民擔憂價格受衝擊。

成功鎮新港漁區漁會總幹事陳俊銘表示，20%疊加原有稅率，這一定會有影響，如果產值量的多寡，金額去下滑的話，當然直接影響到漁民的拍賣魚價，產量產值也相對影響到承銷商，畢竟美國的這個供需的問題是指標。

台東成功是鬼頭刀重要產地，約占一半產量，每年4至6月是捕撈旺季。陳俊銘說，去年拍賣量約為8千萬元，過去起碼有6、7成銷往歐美國家，美國是台灣鬼頭刀很重要的市場，隨著關稅疊加，銷售影響很大程度上取決於美國的採購方是否會調整進口策略。

他說，若美方採購其他國家的漁獲，自然就會影響到台灣外銷，因此，漁業署這邊也推出幾個配套措施，包括拓展國內市場，從行銷曝光到推廣等等，另也努力做好加工，把加工冷鏈技術及設備提升，這樣在漁獲量多的時候，來做一些做庫存，再慢慢銷售推廣，或銷往其他國家。

另針對漁民承銷人的部分，漁業署也要有相對配套措施，希望可以再反應魚價上，這個對漁民感覺會比較好，畢竟漁民是很單純，能抓多賣個好價錢。

