20%關稅疊加原有稅率 彰化水五金協會：匯稅要守住更重要！
美國對台課徵20%對等關稅是「原有稅率再加20%」，造成產業界炸鍋。不過，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，由於疊加原有稅率與其他國家標準一致，其實還好，主要還是台幣匯率不能持續升值，政府也必須持續與美談判再調降關稅，否則兩個月後，問題即會逐漸浮現。
彰化縣水五金產業年產值達600億元、7成外銷美國，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈說，其實在美國宣布對台實施20%關稅時，業界就知道須等疊加原有3到4%稅率，由於這與日本、大陸等各國的標準是一致的，現在比較令業界憂心的是台幣匯率必須穩定下來，美元兌換台幣應守住31元，不能一直再升值，大家也都在等最後的結果。
面對目前情勢，張家烈認為，業界目前積極在消化存貨，再約兩個月後，才會陸續明朗，在這段期間，希望政府能持續努力與美談判希望能調降關稅，並提供業界周轉的利率方案，加上穩定匯稅，才能度過難關。
