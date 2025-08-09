快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

影／日本關稅僅15%！侯友宜批中央談判不力 台灣恐陷20%+N重壓

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新北市長侯友宜（中）陪同游顥在南投市掃街拜票，鄉親熱情要求合照。圖／立委游顥提供
新北市長侯友宜（中）陪同游顥在南投市掃街拜票，鄉親熱情要求合照。圖／立委游顥提供

20%+N疊加關稅衝擊台灣經濟，新北市長侯友宜直言，日本已對外宣稱對美關稅僅15%，沒有疊加。相比之下，中央更必須清楚向人民報告暫時性協議的進度，並爭取與他國相同的低關稅、不疊加待遇。

侯友宜今天到南投為國民黨立委游顥站台，陪著游顥在南投市場向鄉親拜託，8月23日罷免案，一定要投不同意票，支持年輕為南投打拚的游顥。

侯友宜說，鄰近的日本對美關稅僅15%，沒有疊加情況，台灣談判團隊面臨更大壓力，中央應清楚向人民報告暫時性協議的進度，爭取與他國相同的低關稅、不疊加待遇。

他說，政府必須以降低關稅為首要目標，確保台灣在國際貿易中擁有相同競爭條件，並針對受衝擊產業提出短期紓困與長期轉型政策，幫助相關業者安全度過衝擊。他也提醒中央不要將心力消耗在政治動員，而要回到經濟與民生的核心工作，以實質作為展現對產業與民生的關心。

游顥則痛批，賴清德政府在關稅談判上不誠實，明知談判內容與影響卻從未對外交代清楚，反而讓人民必須從國外新聞得知真相。

游顥指出，疊加關稅對進出口產業、百工百業及民生物價衝擊深遠，可能引發物價膨脹與無薪假潮。他質疑，賴總統不僅未積極因應，反而將焦點放在823罷免案等政治鬥爭上，忽視經濟與民生。

他強調，行政團隊在談判過程中早已知悉衝擊程度，卻選擇隱匿事實。人民有知情權，政府必須立即公開談判進展，並提出具體短期紓困與長期轉型方案，協助企業度過難關。他呼籲賴清德團隊放下政治，回應產業界與民眾的迫切需求，正視疊加關稅帶來的挑戰。

新北市長侯友宜（中）陪同游顥在南投市掃街拜票，並與民眾自拍合照。圖／立委游顥提供
新北市長侯友宜（中）陪同游顥在南投市掃街拜票，並與民眾自拍合照。圖／立委游顥提供
新北市長侯友宜（左）陪同游顥在南投市掃街拜票，鄉親熱情要求合照。圖／立委游顥提供
新北市長侯友宜（左）陪同游顥在南投市掃街拜票，鄉親熱情要求合照。圖／立委游顥提供

關稅 游顥 侯友宜 台美關係

延伸閱讀

長者作伙打電動！新北推銀髮電競課程

賴總統態度轉變？行政院仍不討論 侯友宜：快發錢救急

成大教授自稱「亦師亦友」挺罷免 游顥辦打臉：無交情

面對關稅挑戰 侯友宜籲中央明確對應 新北已預作準備

相關新聞

影／日本關稅僅15%！侯友宜批中央談判不力 台灣恐陷20%+N重壓

20%+N疊加關稅衝擊台灣經濟，新北市長侯友宜直言，日本已對外宣稱對美關稅僅15%，沒有疊加。相比之下，中央更必須清楚向...

關稅不只20%！較日韓多近10% 工具機業曝心酸：關稅、匯率雙重夾殺

美國對等關稅上路，美對台暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率。台中工具機業者、三鋒機器工業...

指政府高官用「降智圖卡」矇騙疊加關稅 陳智菡：不只黑箱、還黑心

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，輿論嘩然。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，民進黨政...

關稅20+N%⋯藍營砲轟：台灣史上最失敗的談判團隊

美國對等關稅上路，經濟部昨晚表示，台灣暫時性對等關稅為20%，須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，各界譁然。花蓮藍...

許宇甄諷對美關稅談判如健達出奇蛋 打開全是賣國條款

美國開始實施對台課徵20%對等關稅，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，衝擊我國產業。國民...

關稅不只20%！須疊加原有稅率 工具機業炸鍋：盼政府盡速協商

美國對等關稅上路，經濟部昨表示，台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率。消息一出，工具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。