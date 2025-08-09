影／日本關稅僅15%！侯友宜批中央談判不力 台灣恐陷20%+N重壓

20%+N疊加關稅衝擊台灣經濟，新北市長侯友宜直言，日本已對外宣稱對美關稅僅15%，沒有疊加。相比之下，中央更必須清楚向人民報告暫時性協議的進度，並爭取與他國相同的低關稅、不疊加待遇。

侯友宜今天到南投為國民黨立委游顥站台，陪著游顥在南投市場向鄉親拜託，8月23日罷免案，一定要投不同意票，支持年輕為南投打拚的游顥。

侯友宜說，鄰近的日本對美關稅僅15%，沒有疊加情況，台灣談判團隊面臨更大壓力，中央應清楚向人民報告暫時性協議的進度，爭取與他國相同的低關稅、不疊加待遇。

他說，政府必須以降低關稅為首要目標，確保台灣在國際貿易中擁有相同競爭條件，並針對受衝擊產業提出短期紓困與長期轉型政策，幫助相關業者安全度過衝擊。他也提醒中央不要將心力消耗在政治動員，而要回到經濟與民生的核心工作，以實質作為展現對產業與民生的關心。

游顥則痛批，賴清德政府在關稅談判上不誠實，明知談判內容與影響卻從未對外交代清楚，反而讓人民必須從國外新聞得知真相。

游顥指出，疊加關稅對進出口產業、百工百業及民生物價衝擊深遠，可能引發物價膨脹與無薪假潮。他質疑，賴總統不僅未積極因應，反而將焦點放在823罷免案等政治鬥爭上，忽視經濟與民生。

他強調，行政團隊在談判過程中早已知悉衝擊程度，卻選擇隱匿事實。人民有知情權，政府必須立即公開談判進展，並提出具體短期紓困與長期轉型方案，協助企業度過難關。他呼籲賴清德團隊放下政治，回應產業界與民眾的迫切需求，正視疊加關稅帶來的挑戰。 新北市長侯友宜（中）陪同游顥在南投市掃街拜票，並與民眾自拍合照。圖／立委游顥提供 新北市長侯友宜（左）陪同游顥在南投市掃街拜票，鄉親熱情要求合照。圖／立委游顥提供

