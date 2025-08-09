關稅衝擊恐釀失業減產 國民黨轟賴政府：全民開盲盒

美國實施對等關稅衝擊我國產業，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。國民黨今日在臉書發文表示，賴清德政府粉飾太平，吹噓同時又派民進黨發言人卓冠廷等對外聲稱要給談判團隊讚，絕口不提實際上對美對台關稅不止20％，民進黨有哪一個人要出來給全民一個交代。

國民黨表示，美國公布對台關稅達20%，賴清德政府不斷以粉飾太平的方式，聲稱是「暫時性關稅」，但當關稅實施，經濟部才跟民眾公布原來20%是疊加關稅。

國民黨指出，賴清德政府在吹噓20％談判的同時，又派出卓冠廷等在節目上搔首弄姿的大談「要給談判團隊一個讚」，誠然談判團隊固然辛苦，需要鼓勵，但民進黨卻絕口不提實際上對美對台關稅不止20％，民進黨有哪一個人要出來給全民一個交代。

國民黨說明，所謂的20%關稅，只是「基本門檻」，除了這20%，還需疊加該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，我國大宗出口產品均受影響，例如工具機實際平均稅率約是「20% + 4% = 24%」；塑膠產品實際平均稅率約是「20% + 5% = 25%」。

國民黨表示，每一個數字背後都是一家中小企業受到影響的產品與員工，讓全民憤怒的原因是賴政府從頭到尾都以保密理由，不予全民誠實溝通受損影響，直到公布後才發現行政院評估之下，將有4.2萬人面臨減薪、失業，產值損失超過1.6%。

國民黨批，當民進黨忙著大罷免大失敗之後，台灣卻要面臨大關稅變成「大盲盒時代」，全民只能靠猜測才能應對關稅所造成的減產、減薪、失業、無薪假等一系列衝擊。

國民黨強調，現況台灣已經面臨非常危急的時刻，當明明遇到關稅衝擊，卻只能看賴清德高談「與罷團同行」、經濟部長稱川普說法是「假新聞」，行政團隊對外是縮頭鴕鳥，民進黨對內卻成為戰鬥青鳥，就是沒有人肯真心與產業同行、與真實民意同行。

國民黨總結，要求賴政府，立刻停止毫無意義的823罷免行動，放下內鬥與口水戰，立即提出「關稅衝擊應對方案」，並具體說明補助、減稅等措施。同時，應盡快推動普發現金，促進內需，緩解民生壓力。

