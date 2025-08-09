關稅疊加 吳思瑤嗆黃國昌不認真：4月政院就清楚說明再加新稅率

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立委吳思瑤今天回嗆民眾黨立委黃國昌搞不清楚狀況。記者葉德正／攝影
立委吳思瑤今天回嗆民眾黨立委黃國昌搞不清楚狀況。記者葉德正／攝影

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，民眾黨立委黃國昌痛批是黑箱。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天出席新店拔羅波罷免活動表示，行政院早在4月第一場記者會，即由卓榮泰院長等人一字排開說明，美國新關稅做法就是在原有稅率外加新談判稅率，「沒有人黑箱，只有黃國昌你搞不清楚狀況」。

吳思瑤說，關稅本是非常複雜也非常專業的課題，任何民意代表發言時候，應做好功課，非常遺憾黃國昌委員不只欠缺了專業，他更是不認真。

吳思瑤表示，美國這一次與世界180多國家新關稅談判都是外加的方式而不是內含，除了歐盟特例，其他都是一樣，也不是針對台灣，更不是現在才掌握的訊息。

吳思瑤說，黃國昌自己不專業、不認真，今年4月卓榮泰、行政院副院長鄭麗君等人一字排開舉行因應說明時，就非常清楚揭示說明美國新關稅做法就是在原有稅率外加新談判稅率，黃國昌到8月還說是黑箱，不是黃國昌不專業，就是在野黨不認真。

吳思瑤說，黃國昌以為撿到槍，事實上子彈打到的是他自己，專業人士可把一些基本的常識完整拿捏，但是非專業、非關稅領域的人，卻對媒體發聲權的立法委員，更應當詳讀資訊掌握資訊，不要錯帶風向，更不要惡意的炒作，沒有人黑箱，「只有黃國昌你搞不清楚狀況」。

