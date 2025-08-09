關稅不只20%！較日韓多近10% 工具機業曝心酸：關稅、匯率雙重夾殺

美國對等關稅上路，美對台暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率。台中工具機業者、三鋒機器工業總經理郭璦玫說，台灣工具機關稅來到24.5%，較日、韓多了近10%，加上台幣升值明顯，在關稅、匯率雙重夾殺，工具機業者經營非常辛苦，盼政府與美談判能爭取更低關稅稅率，並出手讓台幣往貶值方向走，幫助出口產業。

經濟部昨發布新聞稿表示，台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，例如我輸美工具機產品原適用MFN稅率4.7%，再疊加20%對等關稅後，新關稅即為24.7%。另外，若按此原則，塑膠產品原關稅平均為5%，新關稅平均為25%，至於蝴蝶蘭、鬼頭刀先前為零關稅，新關稅為20%。

台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說明，工具機出口美國市場中，台灣主要的競爭對手為日本、韓國原本就有簽自由貿易協定，也就是原本是零關稅，日韓與美國的對等關稅都是15%，而台灣對美暫時性對等關稅為20%，加上工具機原有的稅率4.5%，加起來的稅率達24.5%，因此我國工具機業稅率較日、韓相差接近10%，市場價格就明顯較貴，競爭力處劣勢。

郭璦玫指出，台幣對美金的匯率，是影響到整個全球出口商的價格競爭力，尤其最近幾個月，台幣升值約13%，對於出口廠商將非常不利，匯率升值當然會造成壓縮到出口商的利潤，盼政府適時讓台幣貶值，可以最直接的方式幫助到出口商。 台中三鋒機器工業總經理郭璦玫（左）。圖／郭璦玫提供 經貿辦昨晚表示，台灣對等關稅20%是原有稅率疊加；經濟部說明，我輸美工具機產品疊加後稅率為24.7%。記者黃仲裕／攝影

