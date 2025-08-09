關稅不只20%！較日韓多近10% 工具機業曝心酸：關稅、匯率雙重夾殺
美國對等關稅上路，美對台暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率。台中工具機業者、三鋒機器工業總經理郭璦玫說，台灣工具機關稅來到24.5%，較日、韓多了近10%，加上台幣升值明顯，在關稅、匯率雙重夾殺，工具機業者經營非常辛苦，盼政府與美談判能爭取更低關稅稅率，並出手讓台幣往貶值方向走，幫助出口產業。
經濟部昨發布新聞稿表示，台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，例如我輸美工具機產品原適用MFN稅率4.7%，再疊加20%對等關稅後，新關稅即為24.7%。另外，若按此原則，塑膠產品原關稅平均為5%，新關稅平均為25%，至於蝴蝶蘭、鬼頭刀先前為零關稅，新關稅為20%。
台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫說明，工具機出口美國市場中，台灣主要的競爭對手為日本、韓國原本就有簽自由貿易協定，也就是原本是零關稅，日韓與美國的對等關稅都是15%，而台灣對美暫時性對等關稅為20%，加上工具機原有的稅率4.5%，加起來的稅率達24.5%，因此我國工具機業稅率較日、韓相差接近10%，市場價格就明顯較貴，競爭力處劣勢。
郭璦玫指出，台幣對美金的匯率，是影響到整個全球出口商的價格競爭力，尤其最近幾個月，台幣升值約13%，對於出口廠商將非常不利，匯率升值當然會造成壓縮到出口商的利潤，盼政府適時讓台幣貶值，可以最直接的方式幫助到出口商。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言