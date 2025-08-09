指政府高官用「降智圖卡」矇騙疊加關稅 陳智菡：不只黑箱、還黑心

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，輿論嘩然。民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡說，民進黨政府已經不只是喪事喜辦，竟然由總統帶頭，公然且蓄意欺騙人民，不只黑箱，還黑心，真的壞透了！

陳智菡說，賴清德總統1日在總統府裡召開記者會，總統一再強調談判代表談得好，關稅從32%降到20%，而且還可能更低，國人也心懷期待。6日行政院龔明鑫秘書長及經貿談判辦公室顏慧欣副總談判代表更召開「吹風會」，龔明鑫拿的每一張圖卡、每一段說明，都是精心計算欺騙人民的道具，他強調關稅降到20%，用20%去跟主要競爭對手相比，而不是20%+n。

陳智菡指龔明鑫當天說：「20%關稅是暫時，若比較下降的幅度，除了越南外，我們下降幅度第二高，比其他的國家都多，這讓也因此我們處於劣勢的進口比例大幅下降，從74%到45%。」

陳智菡說，龔明鑫當場秀出行政院請研究智庫模型模擬從「32%變20%」對台灣總體經濟影響：對美出口比例的衝擊少一半、GDP下降幅度少一半、會因此被影響就業的人數也少一半。當時她就好奇，龔明鑫的天才算法，就算從32%變20%，幅度不到一半，為何龔明鑫可以大手筆，影響衝擊直接「除以二「？

陳智菡指龔明鑫的手板還列舉多樣商品舉例：「蝴蝶蘭過去關稅10%、現在到20%，但因為其他國家關稅也變，所以台灣未必喪失競爭力」。事實是：荷蘭是15%，若照基礎稅率再加20%，台灣應該是30%，跟被收重稅的加拿大35%，一樣慘。

陳智菡說，其他茶葉、毛豆、冷凍吳郭魚 、鱸魚等等，龔明鑫也是用20%算，完全沒有提及還有基礎關稅要疊加，怪的是龔明鑫一邊說台灣關稅是比主要競爭對手低，但政府還是會協助個別企業，從7日開始收件幫助需要幫助的企業。哪些企業可以被協助？怎麼協助？完全沒有說明，資訊一片空白。

陳智菡說，民進黨是個欺騙人民的政府 ，竟然由總統、行政院高官帶頭用「降智圖卡」來矇騙、混淆人民，還要派出已經被降智洗腦的禁衛軍民進黨立院黨團幹事長吳思瑤出來護航，說這不是4月就公布了嗎？哪來的黑箱？指責黃國昌不認真！

陳智菡說，吳思瑤1日的發言：「20%是暫時性稅率，台灣已經有效爭取下降12%，目前成果沒有日韓差。」

陳智菡批評，騙子！民進黨一干人等如同詐騙集團，聯手欺騙國人整整四個月，把人民蓋布袋，被一陣亂打毫無招架之力，民進黨不是只有黑箱，根本黑心。

