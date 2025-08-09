快訊

美對台課徵不只20% 黃國昌批關稅疊加是黑箱

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民眾黨主辦「全民國防論壇」，民眾黨主席黃國昌會前受訪痛批美課台關稅疊加是黑箱。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主辦「全民國防論壇」邀海軍退役二級上將、立委陳永康主講，民眾黨主席黃國昌會前受訪痛批美課台關稅疊加是黑箱，黃國昌表示，美對台課徵的關稅，不只20%，美國高關稅實施已正式上路超過一天，沒想到，行政院經貿辦刻意拖到周五晚上才透過媒體表示：台灣的關稅「不只20%」，還要再疊加上原本既有的關稅。

民眾黨主辦「全民國防論壇」上，民眾黨主席黃國昌頒發感謝狀給主講的海軍二級上將暨立委陳永康，並稱讚陳永康的國防專業。

民眾黨主辦「全民國防論壇」活動前，民眾黨主席黃國昌（左）向主講的海軍退役二級上將、立委陳永康（右）握手致意。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主辦「全民國防論壇」活動前，民眾黨主席黃國昌（右）頒發感謝狀給主講的海軍退役二級上將、立委陳永康（左），並稱讚陳永康的國防專業。記者蘇健忠／攝影
民眾黨主辦「全民國防論壇」，邀海軍退役二級上將、立委陳永康（左）主講「全民國防的下一步我們準備好了嗎？地緣衝突、兵棋推演、全民防衛深度分析」。記者蘇健忠／攝影
關稅 黃國昌 台美關係

