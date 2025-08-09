美對台課徵不只20% 黃國昌批關稅疊加是黑箱

民眾黨主辦「全民國防論壇」邀海軍退役二級上將、立委陳永康主講，民眾黨主席黃國昌會前受訪痛批美課台關稅疊加是黑箱，黃國昌表示，美對台課徵的關稅，不只20%，美國高關稅實施已正式上路超過一天，沒想到，行政院經貿辦刻意拖到周五晚上才透過媒體表示：台灣的關稅「不只20%」，還要再疊加上原本既有的關稅。

民眾黨主辦「全民國防論壇」上，民眾黨主席黃國昌頒發感謝狀給主講的海軍二級上將暨立委陳永康，並稱讚陳永康的國防專業。

