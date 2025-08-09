關稅20+N%⋯藍營砲轟：台灣史上最失敗的談判團隊

美國對等關稅上路，經濟部昨晚表示，台灣暫時性對等關稅為20%，須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，各界譁然。花蓮藍營今天砲轟關稅談判暴露出賴清德政府在國際貿易上的無能與軟弱，是台灣史上最失敗的談判團隊。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天表示，經濟部8日才坦承，原本說的暫時性「20%」並非最終稅率，而是「20＋N（原稅率）」。以工具機為例，原本關稅4.7%，現在要被課徵高達24.7%，意味著台灣出口美國的每一台機器、每一件產品，都要承擔沉重的雙重稅率。

吳建志說，民進黨長年自詡「最懂美國」，賴清德總統不惜兆元軍購、無條件開放美豬、美牛、核食，換來的卻是被美國狠狠插上一刀。民進黨口口聲聲要「挺台灣」，一邊卻把台灣推入關稅懸崖，讓勞工、廠商與出口導向產業成為血淋淋的代價。

花蓮藍營批評，經濟部的說法等於承認民進黨早知20%不是全部，卻刻意延後揭露，讓廠商、外銷業者在最後一刻才被迫接受，這已經不只是談判失敗，更是刻意欺瞞資訊，是背叛全體國人。

藍營表示，這次關稅談判顯示民進黨「無能談判、犧牲產業、欺瞞國人、出賣台灣」，台灣稅率遠高於日韓，民進黨不敢據理力爭，完全喪失談判主導權，將讓機械、工具機等我國出口大宗產業首當其衝。

此外，民進黨政府先丟出暫性性20%的說法，實際卻是20%加原稅率，根本是把人民當傻子，民進黨用兆元軍購、經貿讓利，仍換不到美國基本的經貿尊重，民進黨是台灣史上最失敗的談判團隊。

花蓮縣議會國民黨團要求賴清德總統應向人民道歉，並立刻召開國是會議，邀集各產業工會、在野黨、經貿專家共同應對，重啟與美國談判。 經貿辦昨晚表示，台灣對等關稅20%是原有稅率疊加；經濟部說明，我輸美工具機產品疊加後稅率為24.7%。記者黃仲裕／攝影

