關稅不只20%！須疊加原有稅率 工具機業炸鍋：盼政府盡速協商

美國對等關稅上路，經濟部昨表示，台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率。消息一出，工具機業者炸鍋，擔心競爭力弱化，被日、韓等輸美競爭國家打趴在地，台灣工具機暨零組件工業同業公會則發表聲明表示，盼政府盡速以外交途徑與美方完成協商，為國內產業爭取最大利益。

經濟部昨發布新聞稿表示，台灣的暫時性對等關稅為20%，但須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，例如我輸美工具機產品原適用MFN稅率4.7%，再疊加20%對等關稅後，新關稅即為24.7%。另外，若按此原則，塑膠產品原關稅平均為5%，新關稅平均為25%，至於蝴蝶蘭、鬼頭刀先前為零關稅，新關稅為20%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）發表聲明表示，台灣工具機業者迎戰關稅，推動「在地供應、市場多元」雙軌策略，原先台灣出口美國工具機稅率約 2%至5%、零組件約8%，美對台擬加徵高達20%對等關稅，並須再加上該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，TMBA對行政院經貿辦公室與政府團隊積極協助產業進行關稅談判表示感謝，但此結果與日、韓等競爭國家的輸美關稅相比仍偏高，期盼透過行政團隊努力，盡速以外交途徑與美方完成協商，為國內產業爭取最大利益。

