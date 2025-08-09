【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

行政院經貿辦坦言，美國課台的對等關稅等同日本，是以原有關稅再往上疊加，也就是日本不只15%，台灣也超過20%。日本前天消息傳出後，輿論一片憤慨，認為石破茂政府「被騙了」；沒想到經貿辦在經過媒體一整天的追問後才證實，台灣也是採原有關稅往上疊加，還說4月就說過。但也正因為經貿辦的說法可以證明，賴政府沒有被騙，而是壞。

翻開經貿辦在4月4日發出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」簡報可以看到，上面的確有說明「自4月9日起，上述180個國家中貿易逆差較多的57國，除原有稅率以外，另『加徵』個別國家對等關稅11%-50%不等之稅率（台灣的稅率是32%）。」

但或許是被32%的高關稅嚇到，多數人都忽略了「加徵」二字，以為台灣的對等關稅被訂在32%，就等美國總統川普口中90天寬限期後，看看賴政府是否能談出讓大家能接受的稅率。

8月1日大限截止日前，美國白宮總算壓線宣布台灣的稅率為20%，由於這個稅率還高過日韓的15%，因此賴政府也遭致諸多批評。當時賴清德總統緊急舉行記者會，強調20%只是「暫時性」關稅，20%從一開始就不是台灣談判的目標，我方希望在後續的談判當中爭取台灣更有利、更合理的稅率。賴總統還反覆強調，「最終的總結會議還沒有進行，所以並沒有得到最終的稅率，這個也是暫時性關稅的由來。」

也就是因為賴總統一再強調20%只是「暫時性」關稅，還沒有得到最終稅率，因此大家都把希望寄託在8月7日，看看是否能如賴總統所說，台灣能爭取到更有利、更合理的稅率。更因為賴總統也說，「談判到目前為止，雖然已經獲致階段性成果，由32％調降為20%」，讓沒注意到「加徵」二字的多數人，更強化了台灣對等關稅是20%的錯誤印象。賴政府的壞，也就是壞在這裡。

賴政府心裡非常清楚，當時台灣的關稅就是「原有稅率再加20%」，但如果把話說明了，讓大家弄清楚台灣的關稅並非是20%，而是加20%，勢必會招致更大的批評；因此，從賴政府到民進黨立委都不斷強調20%只是「暫時性」關稅，期盼在川普給的8月7日實施日之前，能談出一個低於20%的最終關稅數字，這樣所謂的「加徵」就可以船過水無痕。

只是從川普近來的發言就可以看出，一下說台積電赴美投資3000億美元，一下又說投資2000億美元，不論哪個數字為真，都遠超過目前台積電已經投資的1650億美元。顯見，在黑箱中台美談判，美方絕對是獅子大開口，喊出一個賴政府吞不下去的價碼，所以「原有稅率再加20%」正式上路，眼見國人對20%對等關稅的錯覺再也紙包不住火，經貿辦只能把話講清楚，我國關稅為產品的「原有稅率再加20%」。

現在經貿辦又說，行政院在4月4日記者會時即已清楚說明，是另「加徵」個別國家的對等關稅；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，這是4月就說清楚的事，不要自己不懂就都抹成黑箱。

看懂了吧，民進黨不但壞，還要笑大家笨。

