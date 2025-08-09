台灣關稅疊加不只20% 蔣萬安：中央不要擠牙膏讓民眾抓瞎

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席北市聯醫「解毒密碼戰」遊戲化反毒闖關活動，接受媒體堵訪。記者林佳彣／攝影
行政院經貿談判辦公室證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」，並非僅20％。台北市長蔣萬安今出席北市聯醫「解毒密碼戰」遊戲化反毒闖關活動前受訪，他呼籲中央政府，不要是一次次擠牙膏，讓產業和民眾持續抓瞎，無所適從。

蔣萬安說，他還是要再次呼籲中央政府，盡早做很清楚、完整的說明，讓台美關稅談判的過程及最後關稅談定的整個結果，很精準的告訴所有產業及民眾，不要是一次次擠牙膏，很被動、破碎式的講，讓產業和民眾持續的抓瞎，而無所適從。

關稅 蔣萬安 台美關係

