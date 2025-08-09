批賴清德說保密疊加灌稅卻放消息 賴香伶：還有多少資訊未揭露？
行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。民眾黨政策會執行長賴香伶諷刺，這是「88驚奇20%+N%」。賴香伶並批評，賴清德總統說國際談判有「保密協定」，但有人冒著「洩密」的風險找媒體放出這個消息，政府到底還有多少資訊未揭露？
賴香伶說，從4月到現在，關稅都已經確定要上路，賴總統為此還定下「暫時性關稅」的自創名詞。8月7日的「正式關稅」重大訊息，堂堂中華民國行政院，經貿談判代表團，到最後一刻竟然是透過特定媒體報導的方式給出答案，政府到底還有多少資訊未揭露？
賴香伶說，8月8日昨晚最新消息，行政院經貿辦承認，美國對台宣布的20%關稅，原來竟是疊加在原本的稅率之上！不是20%，是20%+N%。
賴香伶說，總統說國際談判有「保密協定」要遵守，這保密期有多長？難道今晚的新聞是有人冒著「洩密」的風險，特意找媒體放消息給國人，希望大家盡早準備？
賴香伶呼籲，打開談判黑箱，行政院長快到國會作報告吧！
