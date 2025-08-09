美課台稅率是+20% 賴士葆：賴清德、卓榮泰不懂治國 快求救
國民黨立委賴士葆昨質疑，美課台關稅恐如日本模式，是加20%；行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。賴士葆今表示，賴清德政府還要用「暫時20%」唬弄百姓到什麼時候，賴清德總統和行政院長卓榮泰既然不懂治國，快向任何一屆前總統前閣揆求救吧。
美國正式文件指出，對日本輸美商品一律加徵15%，與日本政府認知的「對等關稅15%」有明顯落差。消息傳開後，賴士葆即質疑，日本以為談到15%的關稅，結果是原有關稅加上15%，那「美國政府官方公告，台灣暫時20%？錯了！是加20%。」賴清德政府應對全民說清楚、講明白。沒想到，賴士葆的質疑成真。
賴士葆今在臉書表示，日本政府對於美國把談好的15%變成+15%而嚴正抗議，美國也立即修正，但是美國公告台灣關稅還有我國經濟部的公告都是原有稅率加上20% ! 為什麼我國政府是談到了「加上20%」，不能如同日本封頂方式上限20% ?!
賴士葆說，賴清德政府還要用「暫時20%」唬弄百姓到什麼時候 ! 暫時20%就已經影響4.2萬名勞工失業或減薪，賴總統和卓榮泰既然不懂治國，快向任何一屆前總統前閣揆求救吧 ! 經濟戰早已開打，國家也已空轉一年了 !
