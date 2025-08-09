黃國昌斥美課台關稅疊加是黑箱 吳思瑤：不懂的事以為撿槍 認真點

行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。民眾黨立委黃國昌表示，賴政府這種「暫時」的驚喜到底還有多少，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反嗆，4月行政院就對外說明的事，8月還說是黑箱，黃國昌把自己不懂的事以為撿到槍，認真一點好嗎？

吳思瑤在臉書上表示，早在行政院4月4日記者會，就清楚說明「美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率」。白話文：MFN+對等關稅，對各國皆如此(除歐盟例外)、一直以來都是如此。不論一開始的32%、延期期間的10%，或是現在的暫時性20%，皆是MFN+對等關稅。

吳思瑤說，黃國昌以為撿到槍，只證明了黃國昌除了不懂關稅計算方式，更完全沒看清楚行政院歷次的說明。把自己不懂的事，都抹成黑箱！

吳思瑤說，現在最重要的，行政院仍持續與美磋商，將20%再往下降，期望能成功爭取。

吳思瑤也附上行政院4月4日記者會，政委楊珍妮簡報第5頁，早就清楚說明了，「當時是MFN+32%」。

