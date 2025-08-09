聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌斥美課台關稅疊加是黑箱 吳思瑤：不懂的事以為撿槍 認真點
行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。民眾黨立委黃國昌表示，賴政府這種「暫時」的驚喜到底還有多少，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤反嗆，4月行政院就對外說明的事，8月還說是黑箱，黃國昌把自己不懂的事以為撿到槍，認真一點好嗎？
吳思瑤在臉書上表示，早在行政院4月4日記者會，就清楚說明「美國算法是最惠國稅率加上對等關稅稅率」。白話文：MFN+對等關稅，對各國皆如此(除歐盟例外)、一直以來都是如此。不論一開始的32%、延期期間的10%，或是現在的暫時性20%，皆是MFN+對等關稅。
吳思瑤說，黃國昌以為撿到槍，只證明了黃國昌除了不懂關稅計算方式，更完全沒看清楚行政院歷次的說明。把自己不懂的事，都抹成黑箱！
吳思瑤說，現在最重要的，行政院仍持續與美磋商，將20%再往下降，期望能成功爭取。
吳思瑤也附上行政院4月4日記者會，政委楊珍妮簡報第5頁，早就清楚說明了，「當時是MFN+32%」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言