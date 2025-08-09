【專家之眼】半導體關稅短多長空？！

美國時間8月6日美國總統川普宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅。但如果有在美國建廠，或是承諾在美國建廠，就不會被徵稅。消息一出，多數人似乎都以正面解讀，台股爆量大漲556點。本文淺見，短期對台積電或許是利多，但長期觀之，對台灣經濟的負面衝擊恐將逐一浮現。以下分別就不同的對象分析其影響：

（一） 台積電

不可否認，從川普發布的半導體關稅豁免而言，對已經在美國設廠的台積電，終於可以鬆一口氣，輸美的晶片應該都可以取得關稅豁免權。然擁有先進製程壟斷地位的台積電，原本就無須擔憂加徵高關稅的問題，應該都可以將關稅成本轉嫁給客戶。

比較值得關注的是，川普同時也宣布，台積電承諾投資美國2000億美元，雖然比川普先前說的3000億美元低了許多，若2000億美元是全屬新增投資，而非扣除已宣布的1650億美元，不僅對台積電產生極大的壓力，也對台灣的高階半導體產業造成嚴重的排擠效果。

（二） 成熟製程

除了台積電外，台灣還有很多的半導體廠，多屬較低階的成熟製程，現在已經處於殺價競爭的態勢，赴美投資的可能性不高，加徵100%關稅，將使成本驟增，美國相關訂單有流失的風險。

國發會主委劉鏡清赴立法院備詢時表示，我國半導體業者有三種模式在進行，包括自建廠、併購美廠以及和美國業者合作。其中劉點名台灣最大的成熟製程廠-聯電與英特爾的合作案，屬於第三種模式，也可獲得豁免權。惟查閱全球各大媒體報導，完全無此說法，恐怕是劉鏡清個人的認知，自行擴大川普的豁免範圍。

（三） 半導體相關產業

美國商務部於2025年4月1日啟動232條款調查中，對象不僅只有半導體本身，還包含相關產業，以判斷半導體、半導體製造設備及其延伸產品對美國國家安全的影響。

川普並未提到此點，商務部近日應該就會公告，本文判斷有很大的可能，半導體相關產業也會納入加徵關稅的範圍。由於此為台灣出口至美國的主力產品，影響也會較大。

（四） 中小企業首當其衝

目前已經有許多大型科技企業宣布將在美國投資，部分廠商已進行購地或建廠，以規避高額的關稅。然台灣企業以中小企業為主，這些公司資金有限、人力單薄，無力赴美設廠，將是最大的受害者。

（五） 供應鏈外移

大廠紛紛赴美投資，為數眾多的上下游供應鏈，也將被迫需前往美國設廠，這些關鍵零組件撐起台灣科技產業的一片天，當供應鏈大舉外移，將會斲喪台灣的科技競爭力，並降低產業的影響力。

（六） 不確定風險

本次產業關稅，僅有川普口頭說明，許多細節尚待釐清，對豁免標準、課稅產品範圍、課稅時間表都不明確。尤其是豁免的標準最為關鍵，在美國建廠規模或金額需要多大才可以豁免半導體關稅？「承諾建廠」需要在何時實現承諾？口頭或書面承諾？各項細節都需要如部分產業關稅一樣，由川普發布行政命令才會有明確的答案，加上川普善變的個性，沒人知道何時又會改變。

由上分析，市場似乎低估了許多潛在的風險。盼如賴總統所言，我方能儘速就232條款的部分跟美國做進一步的談判，以排除相關風險。

