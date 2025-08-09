【專家之眼】台美關稅貿易談判北京能否置喙

美國川普總統重返白宮執政後，依據其本身主觀詮釋觀點，對多個貿易對象國提出「對等關稅」要求，台灣與美國經過多次談判，到目前為止，整體談判結果尚未明朗。

賴清德政府無視各界評議談判過程黑箱決策負面聲浪，祭出曾向美方談判團隊承諾並簽署保密協議作為擋箭牌，希望藉此迴避向社會大眾說明談判發展進程。賴清德並且聲稱目前美國對我向美出口商品課徵20%關稅僅為暫時性方案，未來仍將繼續與美方談判，希望爭取更理想結果。

其實在談判過程其中有兩項文件看在綠營執政高層眼裡，具備高度政治意涵，但到目前卻是毫無結果。首先就是美國川普總統向各國領袖所寄送，通報對其課徵對美國出口商品關稅稅率信函；其次就是綠營執政團隊不斷透過多個管道，宣稱將與美國談判代表針對談判協議最終結果，所將共同發表之聯合聲明。

依據綠營策士智囊政治算計結果，若是真能順利取得前兩項文件，對於拉抬綠營當前低迷無比政治聲望來說，絕對具有顯著正面效益。但川普總統在7月10日在接受NBC新聞電話訪問時就已經表示，不是每個國家都會收到通知信函；最後結果很可能就由美國自行宣布，不再另外發送信函通知對象國。

當時筆者就已經公開指出，假若川普總統真是致函賴清德總統，並且對外公布信函內容，就具備高度政治意涵，因此必然會引起北京嚴重反彈，是否有可能會影響華盛頓與北京談判進程，吾人不得而知；但若是賴清德總統還在期待，最後還是能夠接獲川普總統信函，恐怕機率是微乎其微。

至於由綠營行政團隊高層多次對外宣稱，我方正與美方談判團隊磋商聯合聲明內容，其實也不樂觀。因為光是就共同發表聯合聲明此項程序來說，亦是充滿高度政治意涵；而且從與美國斷交以來，美國對外各項條約、協議與共同聯合聲明資料庫內，從未登錄過任何與我方相互簽署協議文件或是共同發表聯合聲明。若此次與美方能夠共同發表聯合聲明，確實是雙方關係顯著突破現象；但如此恐將跨越紅線，華盛頓必然會觸怒北京，因此能夠達成可能性亦不樂觀。

至於透過各個匿名管道所傳出小道消息，聲稱北京對華盛頓施壓，表示不希望台灣對美談判進程比華盛頓對北京談判超前，亦不希望台美貿易協議合作升級，同時亦不樂見台灣在經濟上取得更高獨立性；恐怕此種空穴來風子虛烏有傳聞，可信度相對較低。

此因華盛頓不可能就此三點向北京有所承諾，而且美中雙方談判與台美談判議題與內容並無任何關聯與從屬關係，北京若要對台北與華盛頓談判狀況指三道四，恐怕亦無其能隨意置喙空間。此等傳聞不過是在操弄挑逗抗中保台情緒，將台北與華盛頓談判過程任何不如人意發展狀況，刻意轉移焦點順勢歸咎於北京頭上。

當然亦有經常透過媒體節目解析經貿問題之專家學者與網路評論者，對外聲稱為何台灣對美國關貿談判最終結果還是延宕未決，除美國對我商品暫時性課徵20%進口關稅，其他涉及投資、降低關稅與開放市場配套條件，都還無法定案對外公布。唯一合理解釋就是北京希望與華盛頓達成協議時間，能夠早於美國與台灣談判獲得協議。

持此論調者又援引當年兩岸加入世界貿易組織時，必須北京在先台北在後最為論證此種觀點理由；但吾人必須注意，加入世界貿易組織，後加入者必須與先加入者完成協商，當時由於美國極度希望中國大陸能夠加入世貿組織，因此才刻意推遲台北加入世貿組織進程，避免節外生枝產生無法預期狀況。

如今華盛頓與北京談判，其實是與美國對台談判議題毫無連結因果關聯性；在一碼歸一碼前提下，北京沒有立場對台北與華盛頓談判進程進行干預，而且就算想要表達意見，美方談判團隊亦未見得願意理會，畢竟就華盛頓視角來看，北京確實是不能對華盛頓與台北經貿與關稅議題隨意說三道四。

因此將台灣與美國關稅貿易談判狀況硬是牽扯到北京曾經施壓，根本就是鋪陳萬一對美談判結果引發社會嚴重反彈時，就可順勢將其歸咎於北京，再度打出抗中保台牌，運用烏賊戰來推卸責任之政治操作手法。

最後還是要提醒，7月30日美中在瑞典第三輪談判落幕後，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在接受CNBC專訪時，就已經斬釘截鐵澄清過賴清德總統行程與美中貿易談判無關；假若美方發出華盛頓對北京談判時，希望切割所有政治紛擾可能性，其實態度就相當明顯，絕對不希望另生枝節。同樣北京亦不會那麼不識相，將許多無關枝節問題扯進對美關稅貿易談判過程中；所有台北方面硬將北京因素連結台美關稅貿易談判，若不是被迫害妄想症嚴重發病，就是另有所圖打算為後續政治操作佈局。

