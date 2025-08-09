新聞眼／關稅疊加說不清 產業人心惶惶

正當日本向美國據理力爭其百分之十五的對等關稅不應是疊加關稅時，行政院經貿辦昨夜證實台灣實際的關稅是百分之廿再加上原關稅。縱使經貿辦稱許多國家都採疊加方式，但台美談判過程，美國總統川普態度難以捉摸，我政府又不願向國人說清楚，早已導致產業、人心惶惶，陷入「坐等被判刑」的焦慮。

日本這兩天因為百分之十五的對等關稅是否為「疊加」，導致輿論炸鍋，日方談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正緊急飛往美國談判後稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅。

有了日本的「前車之鑑」，台灣目前的百分之廿關稅是否也是「疊加」，國人與產業界高度關注。行政院經貿辦昨晚證實，暫時性關稅還要疊加原關稅，但若非媒體詢問，相關單位不知何時才要對國人開誠布公。

經貿辦舉了其他國家的例子，旨在凸顯採取疊加方式是「常態」，或許這對於政府來說並不覺得「意外」，但對許多基層的傳產業者以及黎民百姓，聽聞此消息卻可能是「震撼彈」，讓原本就被關稅大刀砍得憂心忡忡的他們，處境更是雪上加霜。

自從美方宣布台灣關稅稅率百分之廿以來，府院不斷強調這只是暫時性稅率、政府會再調整、提出特別預算；另一方面，政府已談判簽署保密協定為由什麼都不肯說，但如今百分之廿關稅來襲，甚至進入政府口中最後談判階段，國人才知原來是「疊加」，也難怪被在野黨立委批評「沒有最黑箱、只有更黑箱」。

台灣百分之廿關稅，衝擊範圍廣泛，產業早叫苦連天，再加上資訊不透明，都讓業者不知如何是好。而對等稅率已經生效，工具機業者發現自己被課徵的遠高於百分之廿，找上立委陳情，政府才被動說明，簡直扯爆。

至於最重要的政府的實際作為、應對政策，過去幾個月來，政府卻都是以口號式的應對方式，看在焦急的產業與國人眼裡，完全無濟於事。

台美談判尚在進行，朝野、產業界與國人當然希望做政府後盾，爭取更好的稅率。然而，相關單位若持續「蓋牌」，不僅無助於內部團結，更將讓社會不信任政府的負面效應擴大。

商品推薦