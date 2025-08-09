聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／關稅疊加說不清 產業人心惶惶

聯合報／ 本報記者周佑政
美國總統川普一月回任以來的關稅政策令外國捉摸不定。圖為他七日在白宮東廂發表紫心勳章日談話。美聯社
美國總統川普一月回任以來的關稅政策令外國捉摸不定。圖為他七日在白宮東廂發表紫心勳章日談話。美聯社

正當日本向美國據理力爭其百分之十五的對等關稅不應是疊加關稅時，行政院經貿辦昨夜證實台灣實際的關稅是百分之廿再加上原關稅。縱使經貿辦稱許多國家都採疊加方式，但台美談判過程，美國總統川普態度難以捉摸，我政府又不願向國人說清楚，早已導致產業、人心惶惶，陷入「坐等被判刑」的焦慮。

日本這兩天因為百分之十五的對等關稅是否為「疊加」，導致輿論炸鍋，日方談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正緊急飛往美國談判後稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅。

有了日本的「前車之鑑」，台灣目前的百分之廿關稅是否也是「疊加」，國人與產業界高度關注。行政院經貿辦昨晚證實，暫時性關稅還要疊加原關稅，但若非媒體詢問，相關單位不知何時才要對國人開誠布公。

經貿辦舉了其他國家的例子，旨在凸顯採取疊加方式是「常態」，或許這對於政府來說並不覺得「意外」，但對許多基層的傳產業者以及黎民百姓，聽聞此消息卻可能是「震撼彈」，讓原本就被關稅大刀砍得憂心忡忡的他們，處境更是雪上加霜。

自從美方宣布台灣關稅稅率百分之廿以來，府院不斷強調這只是暫時性稅率、政府會再調整、提出特別預算；另一方面，政府已談判簽署保密協定為由什麼都不肯說，但如今百分之廿關稅來襲，甚至進入政府口中最後談判階段，國人才知原來是「疊加」，也難怪被在野黨立委批評「沒有最黑箱、只有更黑箱」。

台灣百分之廿關稅，衝擊範圍廣泛，產業早叫苦連天，再加上資訊不透明，都讓業者不知如何是好。而對等稅率已經生效，工具機業者發現自己被課徵的遠高於百分之廿，找上立委陳情，政府才被動說明，簡直扯爆。

至於最重要的政府的實際作為、應對政策，過去幾個月來，政府卻都是以口號式的應對方式，看在焦急的產業與國人眼裡，完全無濟於事。

台美談判尚在進行，朝野、產業界與國人當然希望做政府後盾，爭取更好的稅率。然而，相關單位若持續「蓋牌」，不僅無助於內部團結，更將讓社會不信任政府的負面效應擴大。

黑箱 關稅 川普 台美關係

延伸閱讀

台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少

關稅疊加計算？經貿辦稱4月早說明最惠待遇再加對等關稅率

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

相關新聞

美對台關稅不只20% 須疊加原有稅率

美國對等關稅八月七日已正式上路，但傳出日本的百分之十五稅率變成是「原有稅率再加百分之十五」，引發在野黨立委關注，台灣是否...

新聞眼／關稅疊加說不清 產業人心惶惶

正當日本向美國據理力爭其百分之十五的對等關稅不應是疊加關稅時，行政院經貿辦昨夜證實台灣實際的關稅是百分之廿再加上原關稅。...

台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少

行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國對等關稅20%為「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，並非僅20%...

關稅疊加計算？經貿辦稱4月早說明最惠待遇再加對等關稅率

美國對等關稅在8月7日生效，不過傳出日本的15%稅率變成是「原有稅率再加15%」，再引發爭議。行政院經貿談判辦公室指出，...

對等關稅是疊加計算？經貿辦：採產品原有最惠待遇再加20%

針對美國川普總統於2025年7月31日發布「調整對等關稅稅率」行政命令，將台灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%。行政院經...

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20%上路，雖然政府一再強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。