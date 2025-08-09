須疊加原有稅率 美對台關稅不只20%

美國對等關稅八月七日已正式上路，但傳出日本的百分之十五稅率變成是「原有稅率再加百分之十五」，引發在野黨立委關注，台灣是否也採取相同的疊加模式；行政院經貿談判辦公室昨晚表示，在川普七月卅一日簽署的行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。換言之，我國關稅為產品的「原有最惠國（ＭＦＮ）待遇關稅疊加百分之廿暫時性對等關稅稅率」。

黃國昌：台灣人民普遍沒人知道

對此，民眾黨主席黃國昌說，行政院經貿辦刻意拖到昨晚才表示，台灣的關稅不只百分之廿，還要再疊加上原本既有的關稅。這種「暫時」的驚喜到底還有多少，台灣人民普遍沒人知道，也無從得知，在賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。

經濟部昨天發布新聞稿表示，台灣的暫時性對等關稅為百分之廿，但須再加上該貨品原有的最惠國（ＭＦＮ）稅率，例如我輸美工具機產品原適用ＭＦＮ稅率百分之四點七，再疊加百分之廿對等關稅後，新關稅即為百分之廿四點七。另外，若按此原則，塑膠產品原關稅平均為百分之五，新關稅平均為百分之廿五，至於蝴蝶蘭、鬼頭刀先前為零關稅，新關稅為百分之廿。

經貿辦並舉例，依據美國七月卅一日最新的行政命令，從八月七日起，瑞士是原有稅率疊加百分之卅九、印度是疊加百分之廿五、越南疊加百分之廿、菲律賓、泰國及印尼等三國是疊加百分之十九、南韓是疊加百分之十五。

日本方面，經濟再生擔當大臣赤澤亮正指稱，美國已確認將停止對日本疊加對等關稅；不過，美國官方並未證實這項說法。

經貿辦：四月已說明關稅是加徵

雖然經貿辦表示，行政院在四月四日「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。直到原本談定百分之十五稅率的日本發現原有關稅要疊加百分之十五，在國內引發譁然，也引起我在野黨立委的關注。

國民黨立委賴士葆昨天質疑，日本以為談到百分之十五的關稅，結果是原有關稅加上百分之十五，全國罵翻。

賴士葆說，「美國政府官方公告，台灣暫時百分之廿？錯了！是加百分之廿。」賴清德政府應對全民說清楚、講明白。

江啟臣：壓垮中小企最後的稻草

立法院副院長江啟臣昨表示，他接到不少傳產業者說：「這不是表面上的百分之廿，而可能是壓垮中小企業的最後一根稻草。」他指出，以工具機為例，總稅負實為百分之廿四點四。而對手日、韓和美國簽有自由貿易協定，原本是零關稅，被課對等關稅後為百分之十五。

商品推薦