關稅疊加 台稅率高於20% 輸美商品須加計原有最惠國、反傾銷稅

美國總統川普7月31日公布行政命令，調整對等關稅稅率，台灣的暫時性稅率降為20%，並於8月7日生效。不過，行政院經貿談判辦公室指出，這只是「對等關稅」的部分，還必須再加上原有最惠國（MFN）稅率，以及任何反傾銷、反補貼稅，實際課稅可能高於20%。

經貿辦強調，這樣的計算方式僅有達成協議的歐盟無需疊加稅率。

對等關稅調整重點

對等關稅的計算方式，經濟部舉例，我國輸美工具機的MFN稅率為4.7%，加上20%對等關稅後，實際稅率就是24.7%。計算方式與4月5日開始實施的10%對等關稅相同。

依美方規定，對等關稅稅率是以產品原有MFN稅率，疊加行政命令附件1所列的對等關稅百分比；附件1未列名的國家，則一律加徵10%。

目前只有歐盟已與美國達成協議，因此採不同計算方式，不是疊加。

經貿辦說明，從4月2日美方宣布政策到7月31日，多數與美國有經貿往來的國家，都採「原有稅率+暫行10%對等關稅」計算；8月7日起，則依國別不同疊加不同幅度，例如瑞士加39%、印度加25%、越南加20%、菲律賓、泰國、印尼加19%、韓國加15%等，台灣疊加暫時性20%對等關稅。

至於在途貨品，經濟部說，美方也訂有過渡條款，若在美東時間8月7日零時1分前已裝船，且在最後運輸途中，並於10月5日前報關進口，或從保稅倉儲提領報關，則適用舊的10%對等關稅加上MFN稅率。

此外，經貿辦指出，針對受影響較大的產業，行政院4月已提出應對方案，包括，提供金融支持（融資利息減碼、外銷貸款保證、中小微企業貸款加碼）、協助業者開發多元市場、推動技術升級與設備汰換、開發高值化產品、加強就業穩定與勞工照顧等，以減輕衝擊。

經貿辦重申，談判團隊會持續與美方磋商，力爭更合理的對等關稅稅率，並同步討論供應鏈合作及232條款相關議題。

232條款屬美國國安調查機制，目前涵蓋半導體、電子零組件等產品，若課稅恐對台灣衝擊更大，因此希望能在談判中一次處理，為產業爭取最大利益。

