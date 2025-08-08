快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。聯合報系資料照
民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。聯合報系資料照

行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國對等關稅20%為「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，並非僅20%。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴政府這種「暫時」的驚喜到底還有多少，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。

美國對等關稅7日生效，不過傳出日本15%稅率變成「原有稅率再加15%」，行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國關稅也為「原有最惠國待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，以輸美工具機稅率為例，將達24.7%。

黃國昌表示，美對台課徵的關稅，不只20%，美國高關稅實施已正式上路超過一天，沒想到，行政院經貿辦刻意拖到周五晚上才透過媒體表示：台灣的關稅「不只20%」，還要再疊加上原本既有的關稅。

黃國昌質疑，這種「暫時」的驚喜到底還有多少，台灣人民普遍沒人知道，也無從得知。在賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。

關稅 黑箱 黃國昌 賴政府 台美關係

延伸閱讀

立法院表決通過組成修憲委員會

打詐2.0成效受質疑 立院15日邀卓榮泰專案報告

父親節憶父恩…黃國昌：我的爸爸 超man

北檢譴責柯文哲法庭動氣爆粗 黃國昌嗆：被濫權關押近1年忍耐夠久了

相關新聞

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

美國對等關稅在8月7日生效，不過傳出日本的15%稅率變成是「原有稅率再加15%」，再引發爭議。行政院經貿談判辦公室指出，...

台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少

行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國對等關稅20%為「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，並非僅20%...

對等關稅是疊加計算？經貿辦：採產品原有最惠待遇再加20%

針對美國川普總統於2025年7月31日發布「調整對等關稅稅率」行政命令，將台灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%。行政院經...

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20%上路，雖然政府一再強...

美國關稅衝擊台產業恐致4萬人失業 楊智伃：民進黨只顧鬥爭

美國對台課徵20%關稅已生效，國民黨發言人楊智伃今日表示，行政院自己都承認，關稅一旦生效，約4萬2000人面臨減薪、失業...

觀察站／關稅戰突圍 台不能只靠台積電入「川普之眼 」

川普總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵100%關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。