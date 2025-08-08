台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少
行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國對等關稅20%為「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，並非僅20%。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，賴政府這種「暫時」的驚喜到底還有多少，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。
美國對等關稅7日生效，不過傳出日本15%稅率變成「原有稅率再加15%」，行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國關稅也為「原有最惠國待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，以輸美工具機稅率為例，將達24.7%。
黃國昌表示，美對台課徵的關稅，不只20%，美國高關稅實施已正式上路超過一天，沒想到，行政院經貿辦刻意拖到周五晚上才透過媒體表示：台灣的關稅「不只20%」，還要再疊加上原本既有的關稅。
黃國昌質疑，這種「暫時」的驚喜到底還有多少，台灣人民普遍沒人知道，也無從得知。在賴政府執政下，真的是沒有最黑箱、只有更黑箱。
