快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國對等關稅在8月7日生效，行政院經貿談判辦公室指出，我國關稅為產品的「原有最惠國(MFN)待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」。示意圖／AI生成
美國對等關稅在8月7日生效，行政院經貿談判辦公室指出，我國關稅為產品的「原有最惠國(MFN)待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」。示意圖／AI生成

美國對等關稅在8月7日生效，不過傳出日本的15%稅率變成是「原有稅率再加15%」，再引發爭議。行政院經貿談判辦公室指出，在川普7月31日簽署的行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。換言之，我國關稅為產品的「原有最惠國(MFN)待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」。根據經濟部國貿署五日對業者線上說明會的例子，我輸美工具機產品原適用MFN稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法一致。

經貿辦指出，根據川普於美東時間7月31日簽署的行政命令，各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令附件1所列對等關稅稅率，未列於附件1的國家，則為MFN關稅疊加10%的對等關稅。該行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。

經貿談判辦公室表示，每個國家本身貿易結構不同，各國與美國針對對等關稅談判的狀況及進度亦有差異。從4月2日美方公布對等關稅政策迄今，大多數與美國有經貿往來的國家，其關稅稅率均是採產品原有MFN關稅再加上對等關稅的方式計算。

因此，從4月美方政策生效至7月31日間，各國關稅稅率為產品原有稅率疊加暫行期間的10%稅率；而依據美國7月31日最新的行政命令，從8月7日起，瑞士是原有稅率疊加39%、印度是疊加25%、越南疊加20%、菲律賓、泰國及印尼等3國是疊加19%、韓國是疊加15%等。依此原則，我國關稅為產品的原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%。

經貿辦指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。政府部會後續對外說明時，亦有明確提供此資訊。

經貿辦強調，對於受對等關稅新制衝擊較大的產業，行政院也在4月就已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，備妥金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級，加強就業穩定與勞工照顧等措施，給予產業必要支持。

美國對等關稅在8月7日生效，行政院經貿談判辦公室指出，我國關稅為產品的「原有最惠國(MFN)待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」。根據經濟部國貿署五日對業者線上說明會的例子，我輸美工具機產品原適用MFN稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法一致。圖／聯合報系資料照片
美國對等關稅在8月7日生效，行政院經貿談判辦公室指出，我國關稅為產品的「原有最惠國(MFN)待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」。根據經濟部國貿署五日對業者線上說明會的例子，我輸美工具機產品原適用MFN稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法一致。圖／聯合報系資料照片

關稅 川普 日本 歐盟 行政院 台美關係

延伸閱讀

對等關稅是疊加計算？經貿辦：採產品原有最惠待遇再加20%

50%關稅點燃怒火…印度開出報復川普第一槍 這些產品不買了

蘋果加碼千億美元投資美國 分析師：將提振iPhone銷售、有利股價

新台幣隨亞幣走弱收29.855元 週線終止連4跌

相關新聞

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

美國對等關稅在8月7日生效，不過傳出日本的15%稅率變成是「原有稅率再加15%」，再引發爭議。行政院經貿談判辦公室指出，...

台美對等關稅20%是疊加 黃國昌轟賴政府黑箱：這種驚喜還有多少

行政院經貿談判辦公室說明中透露，我國對等關稅20%為「原有最惠國（MFN）待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」，並非僅20%...

對等關稅是疊加計算？經貿辦：採產品原有最惠待遇再加20%

針對美國川普總統於2025年7月31日發布「調整對等關稅稅率」行政命令，將台灣「對等關稅」稅率暫時調整為20%。行政院經...

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20%上路，雖然政府一再強...

美國關稅衝擊台產業恐致4萬人失業 楊智伃：民進黨只顧鬥爭

美國對台課徵20%關稅已生效，國民黨發言人楊智伃今日表示，行政院自己都承認，關稅一旦生效，約4萬2000人面臨減薪、失業...

觀察站／關稅戰突圍 台不能只靠台積電入「川普之眼 」

川普總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵100%關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。