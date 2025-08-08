對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

美國對等關稅在8月7日生效，不過傳出日本的15%稅率變成是「原有稅率再加15%」，再引發爭議。行政院經貿談判辦公室指出，在川普7月31日簽署的行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。換言之，我國關稅為產品的「原有最惠國(MFN)待遇關稅疊加暫時性對等關稅稅率」。根據經濟部國貿署五日對業者線上說明會的例子，我輸美工具機產品原適用MFN稅率是4.7%，再疊加20%對等關稅後，即為24.7%。這與4月5日實施的10%對等關稅稅率算法一致。

經貿辦指出，根據川普於美東時間7月31日簽署的行政命令，各國對等關稅是採產品原有MFN（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令附件1所列對等關稅稅率，未列於附件1的國家，則為MFN關稅疊加10%的對等關稅。該行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。

經貿談判辦公室表示，每個國家本身貿易結構不同，各國與美國針對對等關稅談判的狀況及進度亦有差異。從4月2日美方公布對等關稅政策迄今，大多數與美國有經貿往來的國家，其關稅稅率均是採產品原有MFN關稅再加上對等關稅的方式計算。

因此，從4月美方政策生效至7月31日間，各國關稅稅率為產品原有稅率疊加暫行期間的10%稅率；而依據美國7月31日最新的行政命令，從8月7日起，瑞士是原有稅率疊加39%、印度是疊加25%、越南疊加20%、菲律賓、泰國及印尼等3國是疊加19%、韓國是疊加15%等。依此原則，我國關稅為產品的原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%。

經貿辦指出，行政院4月4日召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會時，經貿辦的說明簡報中，即已清楚說明依據美方的行政命令，各國輸美產品適用的關稅是在原有稅率外，另加徵個別國家的對等關稅。政府部會後續對外說明時，亦有明確提供此資訊。

經貿辦強調，對於受對等關稅新制衝擊較大的產業，行政院也在4月就已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，備妥金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級，加強就業穩定與勞工照顧等措施，給予產業必要支持。

