美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20%上路，雖然政府一再強調是「暫時」，但對產業尤其傳產的打擊是立即的，以台中為例，台中是工具機、手工具機、自行車、機械業等傳產重鎮，影響的是千億元的產值和相應的勞工工作。

楊瓊瓔指出，不敢接訂單、減產減班早已發生，就有手工具業者說，承租的廠房到期後，都不敢再續租，因為訂單都不敢接，更困難的是，不知道這狀況要到何時，變動如何都不確定，要怎麼撐下去？

楊瓊瓔表示，業者多數的心聲，就是關稅不能高於日韓，否則如何競爭？且加上原有關稅，和日韓的落差又更大，不只是表面上的20％和15％。另外我方產業是出口導向，匯率的打擊也很嚴重，前陣子台幣快速升值，台幣匯率現在大約升到29點多，但過去15年來的台幣匯率水準大約是31.5元，業者也希望能穩定匯率，達到至少接近以前的平均水準。

楊瓊瓔指出，政府對於關稅談判既不透明、也沒有辦法給產業相關資訊和輔導，根本是坐視這場產業海嘯，這些代價，不應該由產業跟勞工來付，呼籲政府應趕快跟產業提出說明跟輔導因應措施．

楊瓊瓔強調，過往她不斷主張，應該擴大產業的紓困補助，結果政府從880億增加到930億，即使她說930億元不夠，政府仍堅持，現在她要問，聽說政院要調整產業補助了，何時會把預算編進來？難道真的要等海嘯倒一片再補救？

