快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室提供
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室提供

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20%上路，雖然政府一再強調是「暫時」，但對產業尤其傳產的打擊是立即的，以台中為例，台中是工具機、手工具機、自行車、機械業等傳產重鎮，影響的是千億元的產值和相應的勞工工作。

楊瓊瓔指出，不敢接訂單、減產減班早已發生，就有手工具業者說，承租的廠房到期後，都不敢再續租，因為訂單都不敢接，更困難的是，不知道這狀況要到何時，變動如何都不確定，要怎麼撐下去？

楊瓊瓔表示，業者多數的心聲，就是關稅不能高於日韓，否則如何競爭？且加上原有關稅，和日韓的落差又更大，不只是表面上的20％和15％。另外我方產業是出口導向，匯率的打擊也很嚴重，前陣子台幣快速升值，台幣匯率現在大約升到29點多，但過去15年來的台幣匯率水準大約是31.5元，業者也希望能穩定匯率，達到至少接近以前的平均水準。

楊瓊瓔指出，政府對於關稅談判既不透明、也沒有辦法給產業相關資訊和輔導，根本是坐視這場產業海嘯，這些代價，不應該由產業跟勞工來付，呼籲政府應趕快跟產業提出說明跟輔導因應措施．

楊瓊瓔強調，過往她不斷主張，應該擴大產業的紓困補助，結果政府從880億增加到930億，即使她說930億元不夠，政府仍堅持，現在她要問，聽說政院要調整產業補助了，何時會把預算編進來？難道真的要等海嘯倒一片再補救？

關稅 楊瓊瓔 台美關係

延伸閱讀

台中456罷團站大雅路口集結！宣傳中8、2、3三區同意罷免

楊瓊瓔現勘台中后里農損 促農糧署簡化救助流程

暴雨災情潭子龍興巷邊坡二度崩塌 楊瓊瓔勘災促速復建整治

影／美國關稅風暴 楊瓊瓔痛批政府總是在狀況外

相關新聞

美國關稅大刀砍下台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20%上路，雖然政府一再強...

美國關稅衝擊台產業恐致4萬人失業 楊智伃：民進黨只顧鬥爭

美國對台課徵20%關稅已生效，國民黨發言人楊智伃今日表示，行政院自己都承認，關稅一旦生效，約4萬2000人面臨減薪、失業...

觀察站／關稅戰突圍 台不能只靠台積電入「川普之眼 」

川普總統川普宣布對未在美國生產、或未承諾在美國設廠的半導體晶片課徵100%關稅，台積電因擴大在美投資可望豁免，不過，伴隨...

美國關稅成產業生存關鍵 江啟臣舉工具機為例：實際關稅逼25%

美國對台課徵20%關稅已生效，立法院副院長江啟臣今日表示，20%的關稅只是表面，其實是中小企業的存活關鍵，更是台灣製造業...

川普放話藥品關稅250%震撼市場 衛福部長邱泰源拋4大策略備戰

因應美國關稅、國際情勢變化，行政院爭取編列特別預算上限4100億元經費並且通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特...

出口業者撐住！財政部推金融、租稅六措施助攻拚競爭力

為協助出口產業因應美國對等關稅政策帶來的衝擊，財政部配合行政院「9大面向、20項措施」支持方案，從金融支持、簡化通關到租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。