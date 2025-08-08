美國關稅衝擊台產業恐致4萬人失業 楊智伃：民進黨只顧鬥爭

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃。圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃。圖／取自楊智伃臉書

美國對台課徵20%關稅已生效，國民黨發言人楊智伃今日表示，行政院自己都承認，關稅一旦生效，約4萬2000人面臨減薪、失業，產值損失1.6%以上，但民進黨至今除了睡覺、黑箱，還在鴕鳥心態、掩耳盜鈴，搞大罷免、鬥爭異己。

針對美國關稅進逼，我國準備似有不足，楊智伃說，鬼門沒開，民進黨就先講鬼話，民進黨才在帶衰台灣。關稅挑戰爆發四個月，政府到現在只有黑箱、只有賣台，沒有任何產業指引，沒有任何應對計畫。一天的股價就決定台灣的經濟嗎？那產業呢？勞工呢？無薪假呢？

楊智伃表示，行政院自己都承認，美國20%對等關稅一旦生效，約4萬2000人面臨減薪、失業，產值損失1.6%以上，這不是唱衰，這是每分每秒都在發生的事，對台灣半導體產業鏈更是長期嚴重的打擊。

楊智伃指出，製造能力外流，高階製造轉往美國，本地工廠被降為備援，衝擊台灣就業與 GDP。整體產業鏈的打擊、中上游廠商受損，許多未設廠產業鏈面臨課稅與轉單危機。台灣在半導體產業供應鏈的中心地位遭嚴重削弱，更直接衝擊台灣，「國際戰略價值下降」。這些不是「唱衰」，而是確確實實、步步逼近的國安、經濟危機。

楊智伃批，民進黨至今除了睡覺、黑箱，還在鴕鳥心態、掩耳盜鈴，搞大罷免、鬥爭異己。呼籲民進黨立委，與其忙著評論別人擦多少錢的粉底液，不如幫自己團購粉底液，最好一桶一桶買，才夠幫賴政府「擦脂抹粉」、掩蓋這場他們親手製造的經濟災難。

關稅 黑箱 罷免 民進黨 楊智伃 半導體 台美關係

