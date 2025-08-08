美國關稅成產業生存關鍵 江啟臣舉工具機為例：實際關稅逼25%

快訊

記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。
立法院副院長江啟臣。記者曾原信／攝影

美國對台課徵20%關稅已生效，立法院副院長江啟臣今日表示，20%的關稅只是表面，其實是中小企業的存活關鍵，更是台灣製造業競爭力的「轉折點」。

江啟臣說，他近日接到不少傳產業者來訊，都擔憂8月7日美國「對等關稅」正式生效的衝擊，產業界告訴他：「這不是表面上的20%，而可能是壓垮中小企業的最後一根稻草。」

江啟臣指出，以工具機為例，台灣輸美原本就有4.4%的關稅，現在還要再加上對等關稅20%，總稅負實為24.4%。而對手日、韓和美國簽有自由貿易協定，所以原本是0關稅，被課對等關稅後為15%。

江啟臣認為，因此台灣與日韓出口美國的關稅差距，不是5%，而是9.4%，這已是生存與淘汰的距離。現在已有業者收到進口商要求「分攤20%的費用」，導致台廠接單競爭力遭拉開。

江啟臣提到，更讓人憂心的是，目前政府還沒給出完整的資訊與配套，政策透明度極低、不確定性太高，企業只能自行摸索應對。上周他已發函行政院，提出六項建議，涵括談判、金融、租稅、拓銷、升級到人力培育，全方位協助產業應變已刻不容緩，別等到產業倒一片才說要補救，真的會太遲。

